İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında bin 422 bağımsız birimi kapsayan üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak için belediye şirketi İZBETON ile yapı kooperatifi arasında protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent vizyonu doğrultusunda Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında bin 422 bağımsız birimi kapsayan üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak için belediye şirketi İZBETON ile yapı kooperatifi arasında protokol imzalandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İZBETON ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandırmasıyla Uzundere kentsel dönüşüm alanında üçüncü etabın yapım çalışmaları başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ile yapı kooperatifi arasında inşaatı başlatacak protokol imzalandı. Protokolle, üçüncü etapta konut, konut altı işyeri ve otelin yer alacağı bin 422 bağımsız birim inşa edilecek. İZBETON Merkez Şantiye’de yapılan imza törenine İZBETON A.Ş Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Cengiz, başkan vekili Özden Yerlikaya ve yönetim kurulu üyesi Ömür Özmen katıldı.

“Söz verdiğimiz gibi bitireceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kentsel dönüşüm sorununu kökünden çözmeye kararlı olduklarını bir kez daha hatırlatarak, “İzmir’de depreme dayanıklı, güvenli ve sağlıklı mahalleler oluşturuyoruz. Bizim kentsel dönüşüm sürecinde en önem verdiğimiz nokta dönüşümde doğru ve adil olanı yapmak; kimseyi yerinden, mahallesinden, komşusundan ayırmamak. Uzlaşıyla, anlaşarak, danışarak, birlikte karar vererek bu işi söz verdiğimiz gibi bitireceğiz” dedi.

Uzundere’de yeni bir yaşam alanı

Uzundere kentsel dönüşüm alanında ilk iki etapta 817 bağımsız birimin yapımı tamamlayan Büyükşehir, 28 Ocak’ta üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak için belediye şirketi İZBETON ile protokol imzalamıştı. Proje çerçevesinde bölge halkının hizmetine sunulacak, içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu sosyal tesislerin temeli de atılmıştı. Dördüncü etapta ise hak sahipleri ile sözleşme imzalanarak tapu devirleri yapıldı, kura çekimi tamamlandı, ihale hazırlıkları devam ediyor.

Uzundere’de etaplar halinde süren proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Proje çerçevesinde bölge iki sosyal kültürel merkez ve açık pazar alanı, yaklaşık 67 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan, 81 bin metrekare yol ve otopark alanı kazanacak. Büyükşehir Belediyesi, bölgenin altyapısını da etaplar halinde yeniliyor. Doğalgaz, elektrik, dere ıslahı, yağmursuyu, kanalizasyon, içme suyu, peyzaj ve yol uygulama projeleri hazırlanarak ilgili kurumlardan onaylar alındı. Doğalgaz için gerekli imalatları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, birinci etapta üst dere kolu ıslahı, yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yapımını da tamamladı.