Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uzundere İlçe Emniyet Amirliği tarafından oluşturulan trafik eğitim parkurunda 120 öğrenciye uygulamalı olarak temel trafik güvenliği eğitimi verildi.

Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uzundere İlçe Emniyet Amirliği tarafından oluşturulan trafik eğitim parkurunda 120 öğrenciye uygulamalı olarak temel trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen eğitime Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer ve diğer kurum amirleri katıldı. Düzenlenen temel trafik güvenliği eğitiminde, çocukların derste öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı sağlandı. Minik öğrenciler, elektrikli araçları kullanarak trafik ışıklarında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve yaya önceliğinin eğitimlerini aldı. Minikler direksiyon başında bulunurken, jandarma trafik ve polis trafik ekipleri çocuklara kuralları öğretti.