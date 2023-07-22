Erzurum’un Uzundere ilçesinde bir yapı markette çıkan yangın korkuttu. Gökyüzüne yükselen alevler ve patlamalar paniğe sebep oldu.

Yapı markete yakın bir yerde bulunan elektrik tellerinden ve direğinden başlayan yangının markete sıçradığı tahmin ediliyor. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, markette içinde bulunan yanıcı ve kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman zor anların yaşanmasına neden oldu. Büyüyen yangın nedeniyle Ulubağ Mahallesi’ni duman sararken, Erzurum’da söndürmeye destek için itfaiye talep edildi. Bu arada market içinde başta dolu tüpler olmak üzere yanıcı çok fazla sayıda malzeme olması endişelendirdi. Zaman zaman patlama tehlikesi olan tüpler yangın alanından uzaklaştırdı. Ancak yapı markette bulunan bazı yanıcı ve patlayıcı özellikteki maddelerden dolayı patlama ve alevlenme yaşandı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği görüldü. Yangına 3 adet itfaiye aracı, 2 adet sulama aracı ve traktörlerin müdahale ettiği belirtildi. Yangına müdahale etmek isteyen araçların yoğunluktan ve meraklı vatandaşların araçları ile olaya yerine gelmesinden dolayı zorlandığı, güvenlik güçlerinin tüm uyarısına rağmen bilinçsizce müdahaleler de yaşandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.