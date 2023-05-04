Erzurum’da 7 bin 600 nüfusa sahip ilçede 15 bin adet fidan üretiyorlar.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı gölbaşı mevkiinde bataklık arazide 15 bin fidan üretiminin yapıldığı yatırım dikkat çekiyor.

Erzurumlu girişimci atıl durumda olan bataklık araziyi dolgu yaparak işlevsel hale getirdi. Yaklaşık 30 çeşit park ve bahçe bitkileri ile meyve fidanları ile sektöre giriş yaptı. Başlangıçta 16 kişiye istihdam sağlayan işletme ilerleyen zamanda işçi sayısını artırmayı hedefliyor. İstihdamı artırmanın yanı sıra hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Proje yeni girişimcilere örnek olması açısından da önem arz ediyor.

İlk etapta süs bitkileri; Süs elması, Süs armudu, Süs kirazı, Süs eriği, Akça ağaç, Çınar, At kestanesi, Ihlamur, İğde, Şeker akça ağaç, Karaağaç, Huş, Salkım söğüt, Dişbudak, Top Akasya, Meyve fidanları olarak ta Elma, Armut, Ceviz, Kiraz, Vişne, Hurma, Muşmula, Dut, Şeftali, Kayısı, Nektarı, Erik, Üzüm satış işlemi yapılıyor.

Arazi sahibi Osman Kardaş, “Bu arazi tamamen bataklıktı. Amatör fidancı arkadaşlardan ilham alarak böyle bir yatırım yaptık. 15 bin fidan üretimi yapıyoruz. 20 çeşit süs bitkisi ve meyve ağaçlarımız var. Yusufeli barajının yakınlığı ile tropikal çeşitlere de başlayacağız. Sebzecilik içinde çalışmalarımız olacak. Bölgeye uygun fidanlar geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Şu an itibariyle 15-20 kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz 50 kişinin çalışması. İlçemizin kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.