Erzurum’un Uzundere ilçesinde yıllardır devam eden sel felaketi tehdidine son vermek amacıyla DSI 8. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan 12 kilometrelik dere ıslah çalışmaları sona erdi. Çalışma, bölge halkı için uzun süredir beklenen ve yerel yetkililer tarafından büyük bir önemle karşılanan bir gelişme olarak dikkat çekti.

Uzundere ilçesi ve çevresindeki bölgelerde yaşanan sel felaketleri yıllardır önemli bir sorun haline gelmişti. Dere yataklarının zamanla kum, taş, ağaç kütükleri gibi malzemelerle tıkanması, sel sularının taşkınlarla yerleşim alanlarına zarar vermesine neden oluyordu. Bu sel felaketleri, hem mal kaybına hem de can kaybına yol açabiliyordu.

DSI 8. Bölge Müdürlüğü, bu soruna kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla 12 kilometrelik dere ıslah çalışmalarını başlattı. Dere yataklarının temizlenmesi, hafriyat ve rüsübatların kaldırılması, dere yatağının genişletilmesi gibi önemli adımlar atıldı. Çalışmalar sonucunda dere, tıkanıklıklardan arındırılarak sel tehdidi büyük ölçüde azaltıldı.

Islah çalışmalarının tamamlanması, bölge halkı için büyük bir rahatlama kaynağı oldu. Artık gelecekte yaşanabilecek sel felaketlerinde dere taşmaları büyük ölçüde önlenecek. Bu, hem maddi kayıpları en aza indirecek hem de can güvenliğini artıracak bir gelişme olarak karşılandı.

Ülkemizde her yıl birçok bölgede sel felaketleri meydana gelerek zarara yol açıyor. Bu tür felaketlerin önlenmesi için yapılan ıslah çalışması, bölge halkını memnun etti. Sel tehdidinin azaltılması, Uzundere ilçesi ve çevresindeki yerleşim alanlarını daha güvenli hale getirecek ve ekonomik kayıpları önleyecek.