Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan Uzundere Çayı’nda belediye ekipleri ıslah çalışmalarına başlarken Belediye Başkanı Nuri Güler, "Doğa ve insana yapılan yatırımları önemsiyoruz" dedi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan Uzundere Çayı’nda belediye ekipleri ıslah çalışmalarına başlarken Belediye Başkanı Nuri Güler, "Doğa ve insana yapılan yatırımları önemsiyoruz" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin her mahallesine dokunarak çehresini değiştiriyor. Bu çerçevede Uzundere Mahallesi’nde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan çay temizlik ve ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnsana ve doğaya yapılan yatırımlara öncelik verdiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Köşk Belediyesi olarak ilçemizi farklı bir konuma taşımak için var gücümüzle çalışıyor, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için doğaya yapılan yatırımlara önem veriyoruz. Çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve muhtemel taşkınların önüne geçmek için Köşk Çayı’nın Uzundere Mahallemizde bulunan uzantısında başlatılan temizlik ve ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgedeki sazlık ve ot temizliğinin tamamlanmasıyla devamında yapılacak olan beton tahkimat ile yeniden sazlık oluşumunun önüne geçilmiş olacak. Islah ve rehabilite çalışmalarının yanında mahallemizde bulunan ve hemşerilerimizin kullandığı köprülerde de yenileme çalışmaları başladı. Tamamlanmasıyla birlikte mahallemize yeni bir çehre kazandıracak olan çalışmaların hemşerilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.