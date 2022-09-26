Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Küçükbaşol, nazik ziyareti ve iyi dilekleri için Genel Sekreter Uzun’a teşekkür etti.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı J. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Sekreter Uzun, Küçükbaşol’a çalışmalarında başarılar diledi.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı olarak atanan J. Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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