DÜZCE (İHA) – Uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan araç bakım uzmanı, araçlara eşyaların yüklenmesinin ardından mutlaka lastiklerin hava kontrollerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

DÜZCE (İHA) – Uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan araç bakım uzmanı, araçlara eşyaların yüklenmesinin ardından mutlaka lastiklerin hava kontrollerinin yapılması gerektiğini kaydetti.

Uzun yola çıkılmadan önce araçların kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen araç bakım servisi müdürü Ümit Sel, "Aracımızın trafik sigortası ve kasko yenileme dönemi geldiyse mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra araçta bulundurulması gereken ekipmanlar var. Kriko, bijon anahtarı, yedek lastik, reflektör, ilk yardım çantası, yangın söndürücü gibi ekipmanların olması gerekiyor. Yolda sorun yaşanmaması için bu kontroller sağlanmalıdır" dedi.

Teknik bakımlar ve son kontroller ile uzun seyahatlere çıkılabilir

Lastiklerin hava kontrollerinin yapılmasının da önemine değinen Sel, "Eğer araca eşya, valiz gibi yük koyacaksanız lastik havaları yüklü vaziyetteki değerlere getirilmelidir. Yine yola çıkılmadan önce cam suyunu ve motor yağını kontrol etmekte fayda göreceksiniz. Genel anlamıyla yapılması gereken teknik kontroller bunlardır. Bu yapılanlar sayesinde aracınız ile eksiksiz bir biçimde seyahat edebileceğinizi düşünüyorum" diye konuştu.