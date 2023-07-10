Eskişehir’in Yunus Emre mahallesinde yaklaşık 2 sene önce yapılan kanalizasyon çalışması sırasında kazılan yollara asfalt yapılmaması bölge halkının tepkisini çekti.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde yaklaşık 2 sene önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kanalizasyon çalışması yapıldı. Belli bir süre boyunca tuvalet konusunda problemler yaşayan bölge halkı, bu defa da çalışmalar için kazılan yollara asfalt dökülmemesi sebebiyle mağdur oldu. Hali hazırda yolların kötü olduğu bilinen mahalledeki bazı cadde ve sokaklardan araçla geçmek maddi hasar riski oluştururken, taşlı olan yollarda traktörlerin bile zorlukla ilerlediği kaydedildi. Konuyla ilgili rahatsızlık duyduğunu ifade eden mahalleliler, yetkililere çağrıda bulundu.

“Mahallemizin yolları zaten kötüydü, daha da kötü oldu”

Yunus Emre mahallesinde yaşayan Hüdayi Turgut, çalışmalardan sonra yolların daha kötü hale geldiğini söyledi. Uzun yıllardır asfalt yapılmasını beklediklerini ifade eden Turgut, “Belediyenin kanalizasyon çalışması için buraları kazmasıyla bizim yollarımız iyice kötü hale geldi. Yolları biraz düzeltmeye çalıştılar ancak yeterli olmadı, asfalt dökülmesi gerekiyordu. Mahallemizin yolları zaten kötüydü, daha da kötü oldu. Buralar kışın çamur, yazın toz olur. Araçlarımız bozuluyor, traktörle bile zor gidiyoruz. Kaç yıldır asfalt yapılacağını söylüyorlar ama hala ortada bir şey yok” dedi.