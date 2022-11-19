Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’na girmek için kurallara uyan ve sabahın erken saatlerinde okul bahçelerine gelen öğretmenler, öğrencileri de sınav kurallarına uyması gerektiğini ve sınav yerlerine erken gelmeleri konusunda uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ‘Uzman Öğretmenlik Sınavı’na girmek için kurallara uyan ve sabahın erken saatlerinde okul bahçelerine gelen öğretmenler, öğrencileri de sınav kurallarına uyması gerektiğini ve sınav yerlerine erken gelmeleri konusunda uyardı.

MEB tarafından öğretmenlerin unvanları için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Sınavı, Elazığ’da da yapıldı. Sabahın erken saatleriyle beraber sınava girecekleri okullara gelen öğretmenler, sorulan 100 soruyu çözebilmek için 150 dakika ter döktü. Sınava geç kalmamak için sınav merkezlerine gelen ve heyecanlı olan öğretmenler, öğrencilerini de sınavlara geç kalmamaları konusunda uyardı.

Sınava girecekleri için heyecanlı olduklarını aktaran Mehmet Zülfü Bulut, “Bizde sınava gireceğiz. Biz hep derdik soruları biz sorarız ama bu kez ters köşe olduk soruları başkaları da sorabiliyormuş. Öğrencilerimize tavsiyelerim mesela ben bir gün öncesinden erken uyandım ki gece erken uyuyayım. Saatimi kurdum planlamamı yaptım. Aksilik çıkar diye evden erken çıktım. Tabi ben öğrencilerin o stresini anlıyorum ve her zaman sınavlarda öğrencilere moral ve motivasyon konusunda yardımcı oluyorum. İnşallah bu sınavda da biz de moral ve motivasyonla gireriz ve başarılı oluruz” dedi.

"Kurallara uymak adına erken geldik"

30 yıllık öğretmen olduğunu ifade eden Kemal Şenel, “Öğrenciler sınava geç kalmasınlar zaten sınav kuralları belli. Kurallara uyarlarsa hem huzurlu bir şekilde sınava girerler hem de daha iyi olur. Huzurlu bir şekilde sınava girdikleri için de daha başarılı olurlar. Öğretmenlerimiz biraz heyecanlı tabi uzun yıllar sonra sınava girince bir heyecan oluyor. Sınav giriş belgesinde saat 09.30’ta burada olmamız gerektiği yazıyordu biz de kurallara uymak adına erken geldik. Diğer öğrencilerimiz sınavlarına çalışsınlar ve başarılı olsunlar. İnşallah bizde başarılı oluruz” diye konuştu.

"Öğrencilerin kurallara dikkat etmesi gerekiyor"

Öğretmen Cihat Yılmaz ise “Öğrencilerin kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Üstünde yıllardır vurgulanarak anlatılan bir uygulama gelip te saniyelerle kapının kalanlar oluyor maalesef o yüzden öğrenciler tedbirli olsun” ifadelerini kullandı.