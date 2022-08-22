Adıyaman-Gaziantep karayolunda, ağır tonajlı ve geniş yük taşıyan tırların geçişi için yol trafiğe kapatıldı.

Adıyaman-Gaziantep karayolunda, ağır tonajlı ve geniş yük taşıyan tırların geçişi için yol trafiğe kapatıldı.

Gaziantep-Besni-Şanlıurfa istikametine ağır tonajlı geniş yük taşıyan tırların geçişi için jandarma ve polis ekipleri önlem aldı. Baraj malzemeleri taşıdığı öğrenilen iki tırın geçişi için zaman zaman trafik durduruldu. Mühendisler tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonrasında Mersin Limanı’ndan yola çıkan tırlar, Gaziantep-Besni karayolu üzerindeki tek şerit yolun trafiğe kapatılmasına neden oldu. Trafik ekipleri, tırların geçişi esnasında bölünmüş yol dışında kalan yerlerde trafiği durdurdu. Araçların, yol kenarında bulunan petrol istasyonuna çekilmesiyle yol açıldı.

48 tekerli açık dorseye yüklenen baraj malzemeleri kontrollü bir şekilde ilerledi. Bölünmüş yola tırların ulaşmasından sonra trafik akışı yeniden sağlandı.