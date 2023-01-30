Adanada akaryakıt istasyonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenleyip bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Adanada akaryakıt istasyonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenleyip bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 22 Ocak günü saat 02.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesinde meydana geldi. Kamyonetle akaryakıt istasyonuna gelen 4 şüpheli, uzun namlulu tüfekle rastgele ateş açıp, kaçtı. Bu sırada akaryakıt istasyonunun marketinde oturan Ahmet Demir (58), başından ve bacaklarından vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan Demir’in hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde 26 boş kovan buldu. Demirin cenazesi, yakınları tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, kamyoneti Ercan Toksözün (24) kullandığını, aracın kasasında oturan Ayetullah Alkaç’ın (24) Kalaşnikof tüfek, yanındaki ağabeyi Ahmet Alkaç’ın (26) ise tabancayla ateş açtığını belirledi. Saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda Toksöz, Ayetullah ile ağabeyleri Ahmet ve Barış Alkaç’ın (32) aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Akaryakıt istasyonu sahibinin akrabası İsmail A.nın motosikletinin çalındığı, hırsızlıktan da Ayetullah Alkaç’ı sorumlu tuttuğu öne sürüldü. İsmail A’nın motosikletini geri getirmesini istediği Alkaç’ı darp ettiği, bu nedenle ikili arasında husumet başladığı öğrenildi. Bunun üzerine de Alkaç’ın, akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenlediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayetullah, Ahmet ve Barış Alkaç ile Ercan Toksöz çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.