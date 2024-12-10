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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde uzun namlulu silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde bir adreste uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri evdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18 yaşındaki K.C. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest kaldı.

Kaynak: iha