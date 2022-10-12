Adana’da sandıkta bulunan 10 uzun namlulu silahı Suriye’den Türkiye’ye gönderdiği belirlenen 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Adana’da sandıkta bulunan 10 uzun namlulu silahı Suriye’den Türkiye’ye gönderdiği belirlenen 8 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme ve hakaret suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B.’nin, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 14 Mayıs günü M.A.B.’nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi’ndeki çiftliği ile Yüreğir’deki evine eş zamanlı baskın yaptı. Polisin geldiğini gören M.A.B., 2’nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, kaçmak isterken ayağını kırdı. M.A.B. tedavisi için hastaneye götürülürken, evinde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.A.B.’nin ifadesi doğrultusunda, birlikte çalıştıkları tespit edilen N.D. de yakalandı. Zanlılardan M.A.B.’nin ifadesinde “ben de silahları yeni buldum size arayacaktım gelip almanız için ama siz benden önce davranıp geldiniz” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOM ekipleri, silahların nereden ve kim tarafından ülkeye sokulduğunun belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma çerçevesinde S.A. ve E.Ş. isimli şüphelilerin Suriye’nin İdlip kentinde temin ettikleri uzun namlulu tüfekleri; İ.H. ve B.Y. aracılığıyla yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdikleri saptandı. Silahların tutuklu şüpheliler M.A.B. ve N.D.’ye teslim edildiği, 2 bin dolar karşılığında da satıldığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.