Düzce’de çekimleri başlayan romantik komedi türündeki filmi çekimleri aralıksız devam ediyor. Düzce’nin sokakları film setine sahne oluyor.

Düzce’de çekimleri başlayan romantik komedi türündeki filmi çekimleri aralıksız devam ediyor. Düzce’nin sokakları film setine sahne oluyor.

Düzce Belediyesinin desteklediği, ‘Kalp Estetiği’ adlı uzun metrajlı sinema filmine Düzce ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin tanıdığı önemli sanatçıları kadrosunda barındıran filmin çekimleri bölgenin kültürel zenginliklerinin olduğu alanlar ve Düzce’nin çeşitli cadde ve sokaklarında yapılıyor.

Şıralık Mahallesi’nde yaya geçidi ile ilgili sahnenin çekimleri esnasında Düzceliler de set ekibini ve ünlü oyuncuları uzaktan hayranlıkla izledi.

Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de Düzce’nin tanıtımına kültürel anlamda katkısı olacak filmin setini sık sık ziyaret ederek oyuncularla ve yönetmenlerle sohbet etmeyi ihmal etmiyor.

Filminde Düzceli amatör oyuncular da yer alırken çekimlerinin önümüzdeki hafta İstanbul’da devam edeceği belirtildi.