Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 8 Kasım Uzun Mehmet’i Anma ve Kömürün bulunuşunun 193. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 8 Kasım Uzun Mehmet’i Anma ve Kömürün bulunuşunun 193. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İlçeye bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Kahya Kadir Sokak’ta bulunan Uzun Mehmet abidesi önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, taş kömürünün bulunması ile bölgemiz ve ülkemizin sanayileşmesinin sağlandığını söyledi. Uzun Mehmet’in askerde komutanının verdiği bilgi ile ülkenin ve ilçenin gelişiminde büyük etken oluşturan çok önemli bir iş yaptığını ifade eden Yapıcı “Kasım 1829 Uzun Mehmet’in Taşkömürünü bulduğu tarih olarak kabul edilir. Sene-i devriyesinde bu saf, temiz, yiğit Anadolu çocuğunu anmak için toplanmış bulunuyoruz. Askerde komutanının verdiği bilgi ile Uzun Mehmet, Ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin gelişiminde büyük etken oluşturan çok önemli bir iş yapmıştır. Zira bugün elektrik ne ise o zamanlar için kömür aynı şeydi. Taşkömürünü ilk bulan kişi olarak ölümü üzerinde şüpheler bulunan Uzun Mehmet; eğitimli olmazsa da Türk insanının genlerindeki feraset, dirayet, akıl ve sağduyu ile ülkesine, bölgesine ve ilçesine büyük hizmetler yapmıştır. Taşkömürünün bulunması, bölgemizin gelişmesine ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamada büyük öneme sahip olarak, İlçemizin sanayileşmesini sağlamış, nüfusunun büyümesine yol açmış ve bir kent haline gelmesinde büyük rol oynamıştır. ‘Her kim çalışamaya duruma gele, eşeğe bindirilip köyüne gönderile.’ Bu sözler idare tarafından gönderilen bir yazıdan alınmadır. Öyle anlaşılıyor ki Taşkömürünün bulunması bir taraftan büyük faydalar sağlayan ancak diğer yandan yöre halkının büyük acılar yaşamasına da yol açmıştır. En iyimser tahminlerle bugüne kadar 5 bin madencimiz şehit olmuştur. Bizler devlet memuru olarak ne zaman madenciyle karşılaşırsak daha kolay bir işte çalışmanın ezikliğini ve burukluğunu yaşıyoruz. Ve bizler biliyoruz ki çekilen büyük acılara ve bunca şeylere rağmen madencinin başkenti Ereğli’de, kömür kutsaldır. Bu duygu ve düşüncelerle; Başta yeryüzüne çıkartılması çok zor bir iş olan karaelması bulan Uzun Mehmet’, i bu uğurda şehit verdiğimiz değerli madencilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemize çok büyük katkı sağlayan değerli madencilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Mutlu “Yer altında 1,5 milyar ton kömür var”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise yer altında çıkarılmayı bekleyen tespit edilen 1,5 milyar ton kömür olduğunu ifade etti. Mutlu konuşmasında “5 bin maden şehidimiz var. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir. KARDEMİR’İN, ÇATES’İN, Filyos Ateş Tuğla Fabrikası’nın bölgemize kurulmasının nedeni taşkömürünün havzamızda bulunmasıdır. Maden havzamız, uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip büyümesine büyük katkılar vermiştir. Ancak, özellikle 1990 sonrasında uygulanan yanlış politikalarla işçi sayısı ile birlikte taşkömürü üretimi de gerilemiştir. Türkiye bugün enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yılda 36 milyon tondan fazla taşkömürünü ithal eder ve her yıl taşkömürü ithalatına milyarlarca dolar öder hale gelmiştir. Bir yandan ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren enerji savaşları nedeniyle dünyada ve Avrupa’da enerji fiyatlarının yükselmesi ve tedarikte yaşanan sorunlar, özellikle Avrupa’da yaşanan enerji krizi, diğer yandan uluslararası piyasalarda yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Gelişmiş ülkeler bile sanayilerinin taşkömürü ihtiyacını karşılayabilmek için hızlı bir şekilde kendi kaynaklarını harekete geçirmenin planlamasını yapıyor. Yeraltında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var.

TTK’nın kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. Demir-çelik fabrikalarımızın yüksek fırınlarını çalıştırmak, sanayimizin çarklarını döndürebilmek için havzamızdaki öz kaynağımız sanayimizin ihtiyacı olan koklaşabilir taşkömürüne ihtiyaç olduğu açıktır. Başta demir-çelik sanayisinin ve diğer taşkömürünü havzamızdan karşılayabilmemiz mümkündür” dedi.

Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.