Ankara Etlik Şehir Hastanesi Diyetisyeni Enise Atçeken, üzümün kan şekerini hızlı yükseltmesi nedeniyle diyabet hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönem olan yaz ayında yetişen meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra pek çok faydayı da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Yaz aylarında yetişen taze meyvelerin lif içeriğinin yüksekliği nedeniyle sindirim sistemini düzenlediğini dile getiren uzmanlar, C vitamini başta olmak üzere birçok vitamin ve mineral için temel kaynak olduğunu ifade ediyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Diyetisyeni Enise Atçeken, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada besleyici olduğu kadar sağlıklı da olan teze meyvelerin günde 3-5 porsiyondan fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verdiğine dikkati çekti. Yaz meyvelerinde kavun ve karpuzda 2-3 üçgen parça tüketilmesi gerektiğini ifade eden Atçeken, kayısı için 2-3 orta boy, kiraz için 10-12 adet, erik için 10 küçük boy, şeftali için 1 küçük boy, çilek için 5-6 orta boy ve üzüm için bir küçük salkım tüketilmesini önerdi. Meyvelerin ana öğünlerden 2-3 saat sonra ara öğün olarak tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Atçeken, “Sarı meyveler potasyum içeriğinden zengin olduklarından dolayı kalp-damar rahatsızlıklarına karşı koruyucudurlar. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olurlar. Kırmızı meyveler ise C vitamini ve antioksidan özelliğine sahip resveratrol içeriği açısından oldukça zengindir. Antioksidanlar düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı koruma sağlar” diye konuştu.

Üzümün yüksek glikoz içeriğinden kaynaklı kan şekerini hızlı yükseltmesi nedeniyle diyabet hastaları tarafından dikkatle tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Atçeken, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeşil eriğin glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmez. Bu sayede diyabet hastalarının da güvenle tüketebileceği meyvelerden bir tanesidir. Kavun ve karpuz ise yükse 90 oranında su içermesi nedeniyle yaz aylarında terlemeyle oluşabilecek sıvı kayıplarına yardımcı olur ve dehidrasyonu önler fakat içeriğindeki şeker göz önüne alınarak porsiyonlarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekir.”