Türkiye’de tufanda ilk sofralık çekirdeksiz üzümün üretildiği Denizli’nin Buldan ilçesindeki modern seraya, bu yıl ilk kez biber dikildi. Kontrollü tarım metoduyla üretilen biberlerde hasat başlarken, bir haftada toplanan bir ton biber Türkiye’nin birçok şehrindeki hallere gönderildi.

Türkiye’de tufanda ilk sofralık çekirdeksiz üzümün üretildiği Denizli’nin Buldan ilçesindeki modern seraya, bu yıl ilk kez biber dikildi. Kontrollü tarım metoduyla üretilen biberlerde hasat başlarken, bir haftada toplanan bir ton biber Türkiye’nin birçok şehrindeki hallere gönderildi.

Türkiye’de ilk tufanda sofralık çekirdeksiz üzümünün üretiminin yapıldığı Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde jeotermal enerji ile ısıtılan ve domates üretimi yapılan modern serada, mart ayında biber dikimi yapıldı. İki dönümlük alanda çarliston, dolmalık biber, halk arasında üç burun olarak bilinen 3 çeşit biberden bir haftada bir ton hasat yapıldı. Toplanan biberler, Türkiye’nin birçok ilinde bulunan hallere gönderildi.

"Bir haftada bir ton ürün aldık"

Bölgede daha önce biber üretimi yapıldığını ancak modern serada kontrollü tarım uygulamasıyla ilk biber üretimini kendilerinin yaptığını anlatan sera sahiplerinden Osman Özdemir, “Buldan Yenicekent’te seracılık hizmeti veriyoruz ve 17 dönüm seramız var. 2 dönüm biber yapıyoruz. 3 Mart’ta diktik, biber hasadını yapıyoruz. Çarliston, dolmalık biber, üç burun olarak halk arasında bilinen biberleri üretiyoruz. Bir haftada bir ton ürün aldık. Piyasa şartlarında Türkiye içi ve ihracata gidiyor. 15 dönümde domates serası var. Dikimi geçen hafta yaptık. İhracata giden var. Kokteyl dediğimiz cins Yenicekent’te ana ürün sultaniye çekirdeksiz üzüm. Türkiye’nin her yerine yurt dışına kurutmalık, şaraplık, sirkelik üzüm piyasaya sunuluyor. Seralar genişliyor. Jeotermal enerji ile ısıtıldığı için Jeotermal olmayan bölgelerde iki dikimlik domates, patlıcan, biber üretiliyor. Biz ilk biber üreten olduk. Bizden önce bölgede biber üreten var ama modern sera olarak üreten yok. İyi tarım uygulamaları olup kontrollü tarım şeklinde üretiyoruz. Yenicekentte, sofralık üzüm yanında domates ve yeni yeni biber üretimine geçilmiştir” dedi.