Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde çok sayıda öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Koşusu gerçekleşti. Dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Cumhuriyetin 100. yıldönümü Erzincan ve ilçelerinde yapılan sportif faaliyetlerle kutlanmaya devam ediyor. Faaliyetler kapsamında Üzümlü ilçesinde Cumhuriyet Koşusu yapıldı.

Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı koşuya farklı kategorilerde çok sayıda öğrenci katıldı. Koşunun ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.