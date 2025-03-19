Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bağcılıkta hastalık ve zararlılar ile mücadele eğitimi düzenlendi.

Coğrafi işaretli Cimin üzümü Erzincan’da 2024 yılında 9 bin 300 dekarlık alanda yetiştirilmiş ve 5 bin 500 tonluk rekolte gerçekleşmişti. Üzümlü ve köylerinde baran sistemiyle yetiştirilen ve 9 bin 300 dekar alanı kaplayan üzüm bağlarında kalitenin, verimin ve üretimin artırılması amacıyla Erzincan Valiliği koordinesinde tarım teşkilatları tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, bağ alanlarında hastalık ve zararlılarla mücadele ve uygulanması gereken kültürel işlemler konusunda eğitim programı düzenledi.

Üzümlü Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen ’Bağlarda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele’ eğitiminde Bağcılık Uzmanı Ziraat Mühendisi Selahattin Albayrak tarafından, bölgede sık karşılaşılan hastalık ve zararlılar konusunda çiftçiler bilgilendirilerek sezon başından itibaren almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirildiler.

Eğitim programında konuşma yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Üzümlü ve köylerinin sebze ve meyve üretimiyle dikkat çektiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan planlı üretim ve yeni destekleme modeliyle önümüzdeki süreçte çiftçilerin daha fazla destekleneceğini kaydeden İl Müdürü Alper Koçaker, tarım teşkilatlarının çiftçilerle işbirliği içerisinde üretim, verim ve kalitenin artırılması noktasında çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.