Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen 1. lige yükselme maçlarına katılan Erzincan Üzümlü Belediyespor güreş takımı grekoromen sitilde tüm rakiplerini yenerek 1. lige yükselme başarısı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ve 12 ilin güreş kulübünün mücadele ettiği 1. lige yükselme maçlarına katılan Erzincan Üzümlü Belediyespor güreş takımı grekoromen sitilde tüm rakiplerini yendi.

Güreş Takımı Antrenörü Habip Halepli’nin öğrencileri karşılaştıkları rakiplerini bir bir yenerek takım halinde şampiyon oldu.

10’ar kişiden oluşan Erzincan ekibi sırasıyla Burdur’u 8-2, Yozgat’ı 9-1, Konya’yı 10-0 ve Finalde ise Samsunlu güreşçileri 6-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Erzincanlı güreşçiler; 55 kg. Sercan Keskin, 60 kg. Kemal Sevgili, 63 kg. Abdullah Akar, 67 kg. Erol Demir, 72 kg. Azad Sarıyar, 77 kg. Baran Akdoğan, 82 kg. Onurhan Duran, 87 kg. Metin Öztürk- Abdullah Özbay, 97 kg. İbrahim Şengül- Emirhan Karatepe ve 130 kg. Serhat Sarıçiçek elde ettikleri başarılarla şampiyonlukta pay sahibi oldular.

Erzincan’ı başarıyla temsil eden Üzümlü Belediyespor güreş takımının müsabakalardaki performansları spor kamuoyunun takdirini kazandı.

8 yıldan bu yana 2. ligde mücadele eden Üzümlü Belediyespor güreş takımının şampiyonada gösterdiği performans büyük beğeni kazanırken, takımın 1. lige yükselmesi Erzincan’da güreş sporunun giderek ivme kazandığının göstergesi oldu.

Şampiyona sonunda Erzincanlı güreşçiler sevinç gösterisinde bulundu. Düzenlenen törenle Erzincan Üzümlü Belediyespor güreş takımı sporcularına madalyaları ve şampiyonluk kupası verildi.

Milli güreşçi Serhat Sarıçiçek; “ Erzincan Üzümlü Belediyespor olarak Konya’da düzenlenen şampiyonada şampiyon olduk. Tüm takım arkadaşlarımı ve Antrenörümüz Habip Halepli hocamızı tebrik ediyorum. Başarılarımız devam edecek” dedi.

Şampiyona hakkında açıklamada bulunan Üzümlü Belediye Spor güreş takımı Antrenörü Habip Halepli; “Erzincan güreşi olarak Türkiye de hak ettiğimiz yeri almaya devam ediyoruz. Konya ilinde yapılan 12 ilin kulüplerinin katıldığı büyük şampiyonların kıyasıya mücadele ettiği 1. lige yükselme maçlarında, Erzincan Üzümlü Belediye güreş takımı tüm rakiplerini yenerek 1. lige yükselme başarısını göstermiştir. Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olsun. 8 yıldır mücadele ettiğimiz 2. ligden 1. lige yükselme hedefine bugün itibarı ile ulaşmış bulunmaktayız. Bu kupada çok emek var, alın teri var. Çünkü Erzincan’ımız her şeyin en güzeline layıktır. Üzerimizde emeği bulunan desteğini bizlerden eksik etmeyen tüm büyüklerimize ve başarının mimarı sporcularımıza yüreği kalbi bizlerle atan herkese sporcularım ve şahsım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.