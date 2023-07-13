Kars 36 Spor Kulüp Başkanlığı’na kimin talip olacağı merak edilirken, yeşil beyazlı ekibin prensipte anlaştığı başarılı teknik adam yaşanan belirsizlikten dolayı Çayeli Spor ile anlaşmaya sağladı.

5 Haziran 2023 tarihin Kulüp Başkanı Ali Uçum tarafından Kars 36 Spor Teknik Direktörlüğü için anlaşma yapıldığı duyurulan başarılı teknik adam Miakail Üzümcü, Uçum, kulüp başkanlığının bırakmasının ardından o da yeşil beyazlı ekipten ayrıldı.

Geçen yıl, Kars 36 Spor’un da yer aldığı BAL ligi 3. Grupta Rize İl Özel İdare Spor teknik patronluğunu yapan Üzümcü, Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum’un istifa etmesiyle birlikte Kars’tan ayrılmıştı.

Öte yandan yeşil beyazlı ekipte belirsizlik sürürken, taraftarlar da takımın geleceğinin ne olacağını merak ediyor.