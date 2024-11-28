Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı Yalnızdam Mahallesi’ne gönderdiği üzüm sıkma makinesi vatandaşlardan tam not aldı.

Yerelden kalkınma hamlesiyle üreticilere ekipman desteği sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, pekmez yapımı öncesinde de üzüm sıkma makineleriyle vatandaşa destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, saatte bir ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesini üzüm üretiminin yoğun olduğu ilçelere göndererek, vatandaşların kaliteli ürüne en az zayiatla ve en kısa zamanda ulaşmasını sağlıyor.

Üzüm şırası pekmeze dönüşüyor

Eskiden günlerce uğraş verilerek, bin bir emekle gerçekleştirilen üzüm sıkma işlemi, saatte 1 ton sıkma kapasiteli üzüm sıkma makinesiyle hijyenik bir şekilde kısa sürede tamamlanıyor. Salkım halinde makineye atılan üzümlerin kısa sürede suyu çıkıyor. Üzüm şırası ardından kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından Elmalı Yalnızdam Mahallesi’ne gönderilen üzüm sıkma makinesi vatandaşlardan tam not aldı.

Başkan Böcek’e pekmez daveti

Talep eder etmez Büyükşehir Belediyesi’nin üzüm sıkma makinesini gönderdiğini söyleyen Yalnızdam Mahalle sakini Emin Aslan, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Aslan, “Köylümüz makineden çok memnun oldu. Eskiden çizmelerle akşama kadar üzüm ezeceğiz diye çok yoruluyorduk. Şimdi ise çok kısa sürede işlerimizi bitiriyoruz. Makine ile bir saatte 1 tondan fazla üzüm suyu çıkarıyoruz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Pekmezimizi tatması için mahallemize davet ediyoruz” dedi.