Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve artırılması için destek hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler aracılığıyla üreticilere sağladığı makine desteklerinden biri de ‘üzüm sıkma makinesi’. Silifke’nin Kavak Mahallesi’ne teslim edilen üzüm sıkma makinesi sayesinde üreticiler, 1 günlük üzüm sıkma işini artık 1 saatte bitiriyor.

Geleneksel yöntemlerle üzüm suyunu çıkarmak oldukça zor olduğundan üreticiler pekmez, pestil gibi ürünleri ticari anlamda yapmaktan kaçıyor ya da kendilerine yetecek kadar az üretiyor. Oldukça zor olan 1 günlük üzüm suyu çıkarma işlemini, üzüm sıkma makinesi ile yaklaşık 1 saat gibi kısa zamanda yapan üreticiler; yayla bandırması, pekmez, pestil ve daha pek çok yöresel ürünü zahmetsiz bir şekilde üretmeye devam ediyor.

Proje ile üzüm üreticilerinin girdi masraflarını düşürmek, yoğun iş gücünü azaltmak, ürünlerin kâr marjlarını artırmak, ürün yelpazelerini çeşitlendirip, geliştirmelerini sağlamak amacıyla 2024 yılı ’Üzüm sıkma makinesi desteği’ Projesi kapsamında toplam 10 adet üzüm sıkma makinesi Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerindeki kooperatiflere teslim edildi.

“2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize desteklerimiz devam edecek”

Büyükşehir Belediyesi olarak, makine-ekipman talep eden mahallelerin hepsine giderek incelemelerde bulunduklarını kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesinde görevli ziraat teknikeri Ramazan Üredi, “Bugüne kadar 10 makinemizi Gülnar, Mut, Silifke, Aydıncık, Akdeniz, Anamur ve Tarsus’taki kooperatiflere teslim ettik. Üreticilerimiz, saatte 1000 kilogram kapasitesi olan makinemiz ile işlerini hızlı görüyorlar. Böylece hem zamandan hem de işçilikten tasarruf ediyorlar. Aynı zamanda pestil, pekmez, yayla bandırması gibi ürün çeşitliliğini artırıyorlar. 2025 yılında da küçük ölçekli kooperatiflerimize bu desteklerimiz devam edecek” dedi.

“Başkanımız çiftçilere 10 numara destek veriyor”

Kavak Mahallesi Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Yüksel, daha önce çizme giyerek ve saatlerce çiğneyerek zor koşullarda üzüm sıktıklarını, makine ile işlerinin çok kolay ve seri olduğunu belirterek, “Buranın geçim kaynağı ceviz, badem, kiraz ve üzüm. Ceviz soyma makinesi ve sulama suyu borusu için de dilekçelerimizi verdik. Başkanımız Vahap Seçer’in ziraat mühendisi olması bizim için bir avantaj. Çiftçilere, köylülere 10 numara destek veriyor ve bu desteğin devamının geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Makine üzümleri sıkıyor, ben çayımı içiyorum”

Üzüm sıkma makinesi sayesinde mahalledeki tüm üreticilerin rahat ettiğini söyleyen Hatice Gönül ise geleneksel yöntemlerle zorlanarak nasıl üzüm sıktıklarını anlattı. Gönül, “Eskiden çizmeler giyerdik. Betondan yerlerimiz vardı, orada üzümü çiğnerdik. Sonra sıkıp torbalara katar ve üstüne taş koyup bastırırdık. Şimdi 15 dakikada veya miktarına göre en fazla 1 saatte iş bitiyor. Makine üzümleri sıksın, ben çayımı içiyorum. Vahap Başkanımızdan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.