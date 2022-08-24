Manisa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler su altında kaldı.

Manisa’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler su altında kaldı.

Manisa’da sağanak yağış etkili olurken, bazı üzüm bağlarından kesilen ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultaniye üzümler su altında kaldı. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesindeki bazı üzüm kurutma sergilerinin zarar gördüğünü kaydeden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, “Yağışlardan dolayı bazı bölgelerde kurutmaya bırakılan üzümler yağmur altında kaldı. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meteoroloji verilerine göre yağışların 1-2 gün daha devam edeceğini öğrendik. Özellikle bu konuda üreticilerimizi ürünlerinin zarar görmemesi noktasında uyarıyoruz” dedi.