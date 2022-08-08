Kendine has kokusu ile özellikle kış mevsiminde tercih edilen pekmezde kullanılan üzümün haritası çıkarılacak. Kırşehirli Ziraat Teknikeri Sevda Mirzaoğlu, pekmez ve pekmezden yapılan ürünlerle şehrin üzüm haritasını çıkarmayı planlıyor.

Kendine has kokusu ile özellikle kış mevsiminde tercih edilen pekmezde kullanılan üzümün haritası çıkarılacak. Kırşehirli Ziraat Teknikeri Sevda Mirzaoğlu, pekmez ve pekmezden yapılan ürünlerle şehrin üzüm haritasını çıkarmayı planlıyor.

Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi Zanaatkarlar Çarşısında çalışmalarını yürüten Mirzaoğlu’nun ana hedefi pekmez yapımında kullanılan üzümün şehir haritasını çıkarmak. Mirzaoğlu, üzüm ve üzüm ürünleri çalışmalarına değer verdiğini ve hassas olarak gördüğü konu üzerinde de çalışmalarının olduğunu söyledi. Kırşehir’de üzüm haritası çıkarma planında olduğunu anlatan Mirzaoğlu; bilimse ve geleneksel yöntemleri kullanıp üzümün yaygın olarak kullanıldığı alanları da belirleyecek. Ahi Evran’ın kurucusu olduğu ahilik örgütlenmesindeki temel değerin üretim olduğunu aktaran Mirzaoğlu; "Kırşehir’in yöresel pekmez ve pekmez ürünlerinin saha çalışmalarını yaparak elde edilen ürünlerin de tanıtımlarını yapmak istiyoruz. Bu çalışmalarımız için de Zanaatkarlar Çarşısında yer aldık" dedi. Ahi Evran-I Veli’nin üretime sunduğu katkının kendilerini şehirde özellikle kullanılan pekmez ve türevi ürünlerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ittiğini anlatan Mirzaoğlu; "Pekmez ve pekmezden yapılan ürünler üzerine çalışmalar sürdürüyoruz. Doğal ve katkı maddesi kullanılmadan yöreye uygun ürünlerin üretimlerini yapıyoruz. Ziraat teknikeri olarak ise geleneksel yöntemlerle yapılan üzüm pekmezine çok değer veriyorum. Kırşehir’de, saha çalışmalarımızda üzüm haritası çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Pekmezin hızla kana karışabilecek nitelikte bir gıda maddesi olması ve enerji ihtiyacı için özellikle kış mevsimlerinde tüketiminin yapılıyor olması da saha araştırmaları için etkili bir neden olarak görülüyor. Pekmezin demir, kalsiyum ve enerji içerdiği biliniyor.