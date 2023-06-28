AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kurban Bayramı mesajında başta Kayseri halkının olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın gelmesi vesilesiyle coşku ve sevinç içerisinde bu mübarek günü yürekten kutluyorum. Bu mübarek bayram, birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirdiğimiz, sevgi ve hoşgörünün zirveye çıktığı bir zaman dilimidir. Kurban Bayramı, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği önemli bir bayramımızdır. Bu yıl da sevdiklerimizle bir araya gelerek günü coşkuyla karşılamak, bizlere büyük mutluluk ve huzur verecektir. Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım. Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz bu özel günlerde, ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak olalım, yardımlarımızı esirgemeyerek dayanışma duygularını güçlendirelim. Kurban Bayramı aynı zamanda geçmişteki güzel hatıraları canlandırma ve sevdiklerimizle bir araya gelme zamanıdır. Bu bayramda sevdiklerimizle keyifli sohbetler edelim, birlikte vakit geçirerek hatıralar biriktirelim. Birbirimize destek olalım, sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte olmanın tadını çıkaralım. Kayseri halkı olarak, birlik ve beraberlik içinde bu bayramı kutlamanın gururunu yaşayalım. Birlikte olmak, sevgi ve hoşgörüyle dolu hatıralar biriktirmek, şehrimizin her köşesinde kardeşlik bağlarını güçlendirmemize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Bayramlarını kutluyorum."