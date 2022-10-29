Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında doğal hayvan gübresi kullanılıyor.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında doğal hayvan gübresi kullanılıyor.

Üzüm hasat döneminin sonuna yaklaşıldığı şu günlerde, üreticiler yeni ürün için bir taraftan da bağ bakımlarına başladı. Doğal hayvan gübresinin daha verimli ve daha uzun ömürlü olduğunu belirten çiftçiler, doğal hayvan gübresinin toprağın kalitesini artırarak, ürün verimini artırdığını belirtti.

Üzüm hasat döneminin sonlarına gelindiği Alaşehir’de bağlarda bir taraftan asmalarda ip kesimleri devam ederken, bir taraftan da toprak bakımı çalışmalarında doğal hayvan gübresi verilmeye başlandı. Üzüm üreticisi Hüseyin Gömleksiz, "Kaliteli ve istenilen tonajda üzüm yetiştirebilmek için bağlarda özellikle koyun gübresi tercih ediliyor. Doğal gübre en az iki süreyle toprağın verimini artırabiliyor. Dolayısıyla hem ekonomik, hem de işçiliği daha az. Doğal gübre bağ alanlarına atıldıktan sonra, mutlaka toprakla karıştırılmalı, toprak altına alınmalıdır." dedi.

Kula, Selendi, Gördes ve Demirci ilçelerinden Alaşehir’e gelen doğal hayvan gübresi satıcıları fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Gübre fiyatları hemen hemen geçen yılın fiyatlarıyla aynı. Buna karşılık giderlerimiz üç katına çıktı. Mazot 7-8 Lira civarındayken, şimdi üç katına çıktı. Ama yapacak bir şey yok, gübreyi satmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Hayvan gübre satıcısı Musa Tuna, "Bir traktör koyun gübresi bin 200 ile bin 500 TL arasında. Bir kamyon doğal gübre de 3 bin 500 –4 bin TL civarında satılıyor." dedi.