Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında sırtından av tüfeğiyle vurulmuş halde cesedi bulunan kadının, daha önce hayvan otlatma meselesi yüzünden hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu tutuklandı.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan üzüm bağında çapa işlerini yapmak için evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal, annesi ve komşusu tarafından av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulundu.

Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Baysal’ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından aile yakınları tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından jandarma ekipleri, Hatice Baysal’ın kendisini darp ettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan Mol’u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yaşlı kadını geçen yıl hayvan otlatma meselesi yüzünden darp ettiği iddia edilen ve açılan davanın görülmesine devam edilen Mol, verdiği ilk ifadede suçu üstlenmeyerek, cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mol, tutuklanarak cezaevine gönderildi.