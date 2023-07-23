Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Lavuar’ının yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar devam ediyor.

TTK ve GMİS iş birliği ile gerçekleştirilen onarım çalışmaları haftanın 7 günü aralıksız devam ederken GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Tayfun Demir, hafta sonu da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. GMİS Üzülmez Şube Sekreteri ve eski Mekanizasyon Servisi Şefi Dursun İris ve Mekanizasyon Servisi Şefi Erkan Sargan sorumluluğunda devam eden çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Başkan Demir, “Lavuar’ın yenilenmesi ve onarılması için istenilen ihale bedelleri çok yüksekti. Şu anda kur bazında 60 milyon TL’ye yakın bir maliyet, ihale bedeli istendi. İşçimizin hem temiz tıkanmış kömürünü alabilmesi, hem de kurumun katma değeri yüksek kömür üreterek cevherimizin değerinin artırılması için elimizi taşın altına koyduk. Üzülmez Şube Sekreterimiz Dursun İris, ‘Ben çizmemi baretimi giyer, Mekanizasyon Servisi Şefi Erkan Sargan ile çok düşük bütçeye burasını tamamlarım’ dedi. Genel Müdürlüğümüzün oluru ile çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu gün arkadaşlarımızı çalışma yerlerinde ziyaret ettik. Pazar günü sıcak havada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa sürede burası hayata geçecek. Hem kurumumuz yüksek maliyetli tadilattan kurtulmuş olacak, hem işçimiz en kısa sürede temiz kömürünü kavuşacak hem de yıkanan ve kalite kalite ayrılan taş kömürü daha çok değer kazanacak. Bizim sendika olarak işçimizin haklarına sahip çıkmanın yanında işletmemizin de en verimli şekilde çalışması noktasında desteğimiz her zaman var olacak. Bu gün eylem odaklı değil çözüm odaklı bir çalışma içerisinde Üzülmez Lavuar’ını tamamlayarak yıkanmış kömüre ulaşacağız. Mekanizasyon Servisi Şefi Erkan Sargan’a ve ekibine, Başkanımız Dursun İris’e özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Mekanizasyon Servisi eski Şefi olan GMİS Üzülmez Şube Teşkilat Sekreteri Dursun İris, Lavuar’ın en geç 3 ay içerisinde açılacağını ifade ederek, “Düşük maliyet ve hummalı bir çalışmayla Lavuarımızı aktif hale getireceğiz. Hem kömürümüzün değerini artıracağız, hem de işçimize bir an önce yıkanmış temiz kömür vermeye başlayacağız. TTK Genel Müdürümüz ve Üzülmez Müessese ve İşletme Müdürlerimize desteklerinden ve bize olan güvenlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.