Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Elvin Tanrıverdi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndaki uzmanlık sınavını başarıyla geçerek hastanenin beşinci Genel Cerrahi uzmanı oldu. Dr. Tanrıverdi, uzmanlık unvanını alarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan başkanlığında gerçekleştirilen sınava, Dr. Öğr. Üyesi Samet Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Dere, Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yazkan ve Üroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hasan Deliktaş katıldı. Dr. Tanrıverdi’nin uzmanlık tez konusu, “Abdominal Cerrahide Kullanılan İnsizyonların ve Farklı Sütür Tekniklerinin İnsizyonel Herni Oluşumuna Etkisinin Değerlendirilmesi” olup, tez danışmanlığını Doç. Dr. Önder Özcan üstlendi.

Dr. Elvin Tanrıverdi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzmanlık unvanını alan 154. araştırma görevlisi oldu. Hastane yönetimi ve meslektaşları, kendisini tebrik ederek çalışma hayatında başarılar diledi.