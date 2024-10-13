Sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte covid, influenza ve diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığında bir artış olduğunu belirten uzmanlar, okul, alışveriş merkezleri ve cami gibi sosyal ortamda daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Son dönemde viral enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi değişik kronik hastalıkları olan hastalarda ateş yüksekliği, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukların hapşırma, öksürme ve yakın temas ile sınıf gibi ortamlarda birbirlerine hastalıkları çok kolay bir şekilde bulaştırdığının altını çiziyor. Hastalıkların önüne geçmek için ise el yıkama, kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirler alarak pandemi döneminde olduğu gibi korunmak fayda sağlıyor.

“Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi bir viral enfeksiyon, bir virüs ya da bir bakteriye bağlı olabiliyor”

Sonbaharın gelmesi, havaların soğuması ve okulların da açılmasıyla öğrencilerin okullara başlaması ile grip vakalarında, gribal sendromu olan hastalarda artış meydana geldiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, “Özellikle acil servislere başvuran, bir polikliniğe başvuran, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik şikayetleriyle gelen çok sayıda hem çocuk hastamız hem de yetişkin hastamız mevcut. Tabii hastalarımızın bir kısmı bu şikayetleri hafif atlatırken, çok ağır geçiren, yatmak zorunda kalan, işe gidemeyecek şekilde ağır olan hastalar da geliyor. Bu hastalarımızın çoğuna ilaç tedavisi başlamamız, bazı hastalarımıza hastaneye yatış vermemiz gerekebiliyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, eklem ağrıları gibi gribal semptomlarınız varsa çok da fazla göz ardı etmemeniz gerekiyor ve mutlaka bir doktora başvurmanızda fayda var. Çoğunlukla acil servislere, polikliniklere bu şekilde hastalarımız geliyor. Bu tür gribal hastalıkların çoğunun sebebi ya bir viral enfeksiyon, bir virüs ya da bir bakteriye bağlı olabiliyor. Genellikle de viral enfeksiyonlar ağırlıklı oluyor. Çoğunun şikayetleri, semptomları birbirine benzer olduğu için çoğunun ayrımını yapmak sadece şikayetlere bakarak çok zor. Bunlar için ayrı testler yapılması gerekiyor. Hastanelerin çoğunda da etkene yönelik, acaba neye bağlı böyle oldu, grip mi, covid hastalığına mı bağlı, RSV mi, parainfluenza mı, pek çok virüs aynı benzer şikayetlerle hastalıklar yapabiliyor. Bunların tanıları da özel testler yapılarak konulabiliyor. Bunun için de kişilerin hastaneye başvurması gerekebilir. Ne zaman dikkatli olalım, ne zaman hastaneye başvuralım. Özellikle inatçı bir ateş yüksekliğiniz varsa, 48 saatten uzun süren 38-38,5 derecelerde ateş yüksekliğiniz varsa, öksürük, balgam, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleriniz geçmiyor aksine artıyorsa, bir özel hastalığınız varsa, özellikle diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, alerji gibi değişik kronik hastalıklarınız varsa, çok fazla evde durmadan bir doktora başvurmanızda fayda var. Ona özel tedavilerin de hastane şartlarında başlanmasında fayda var” şeklinde konuştu.

“Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda daha dikkatli olmamızda fayda var”

Bu aralar hem covid hem influenza hem de diğer viral enfeksiyonların görülme sıklığında bir artış olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, "Özellikle okulların açılmasıyla çocuklar birbirine bu hastalığı çok kolay bulaştırıyor. Özellikle hapşırma, öksürme, yakın temas, kapalı ortamlarda birlikte kalabalık yaşamak özellikle sınıflar gibi buradan çok rahat bu enfeksiyonlar kişiden kişiye bulaşabilir. Bir pandemi geçmişimiz oldu. 3 yıl süreyle çok fazla önlem aldık. O dönem aldığımız tedbirleri de şimdi uygulamamızda fayda var. Özellikle çok yakın temastan uzak durmalı, hapşıran, öksüren, ateşi olan kişilerle çok fazla temas etmemeliyiz. El yıkama, kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi tedbirler alarak aynı pandemi döneminde olduğu gibi korunmamız mümkün olacaktır. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlar, okullar, alışveriş merkezleri, camiler her türlü sosyal ortamda bir miktar daha dikkatli olmamızda fayda var” dedi.

“Tedbiri elden bırakmazsak hastalıklardan korunmak mümkün olacaktır”

Farklı hastalıklara yönelik tedaviler uygulanabildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, “Özellikle ateşiniz düşmüyorsa ve öksürük, balgam gibi bir sıkıntınız varsa hızlıca bir doktora, bir uzmana başvurmanızda fayda var. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, dahiliye gibi ya da çocuk hastalıkları gibi ilgili branşlara başvurmakta fayda var. Bu kış böyle devam edecek gibi görünüyor. Her sene olduğu gibi yine bu tarz viral enfeksiyonlar görülecektir. Tedbiri elden bırakmazsak hastalıklardan korunmak mümkün olacaktır. Dediğimiz gibi özellikle kronik bir hastalığınız varsa şeker, tansiyon, kalp hastalıkları gibi iki kez daha fazla dikkat etmeniz ve kendinizi korumanız gerekiyor” diye konuştu.