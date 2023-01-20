Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli uzmanlar, yarıyıl tatili öncesi öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunarak, süreci en iyi şekilde değerlendirmelerini önerdi. Öğrencilere, tatili hem akademik hem sosyal olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayarak geçirmesi tavsiyesi gelirken, anne-babalarında çocuklarının karnelerini sadece olumsuz notlar üzerinden değil olumlu notlarını da göz önüne alarak değerlendirmeleri istendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli uzmanlar, yarıyıl tatili öncesi öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunarak, süreci en iyi şekilde değerlendirmelerini önerdi. Öğrencilere, tatili hem akademik hem sosyal olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayarak geçirmesi tavsiyesi gelirken, anne-babalarında çocuklarının karnelerini sadece olumsuz notlar üzerinden değil olumlu notlarını da göz önüne alarak değerlendirmeleri istendi.

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Halkkent Şubesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Duygu Çeviker, hem öğrencilerin hem de velilerin yarıyıl tatilini daha keyifli ve faydalı nasıl geçirebilecekleri üzerine bir dizi tavsiyede bulundu. Öğrencilerin bu ara tatili hem akademik olarak eksiklerini tamamlayacak hem de sosyal olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde geçirebileceklerini söyleyen Çeviker, gençlerin, bireyselleştirilmiş çalışma programlarıyla eksiklerine dönük bir düzen oluşturduktan sonra, akran gruplarıyla yapacakları sosyal aktivitelerle de motivasyonlarını arttırabileceklerini kaydetti. Çeviker, öğrencilerin bu süreçte, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik atölye çalışmalarına da katılarak sosyal gelişimlerini desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin yanı sıra velilere de bazı tavsiyelerde bulunan Çeviker, “Sadece öğrencilerimizin değil, velilerimizin de yarıyıl tatilini faydalı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz. Veliler, öğrencilerin karnelerini değerlendirirken, sadece olumsuz olan notlarını değil, aynı zamanda iyi notlarını da mutlaka göz önünde bulundurmalılar. Öğrencilerin yapamadıklarından ziyade yapabildiklerine odaklanarak bu konularda çocuklarını mutlaka cesaretlendirmeliler” dedi.

Anne-babaların, tatilin sadece bilgisayar veya televizyon ekranı karşısına geçmesini değil, tam tersi öğrencilerin daha sosyalleşebilecekleri, hem kendilerini ifade etme süreçlerini hem de geliştirme süreçlerini destekleyeceği etkinliklerde mutlaka yanlarında olmaları gerektiğini aktaran Çeviker, “Ayrıca çalışan anne babalar da yarıyıl tatilini mutlaka iyi değerlendirmeliler. Örneğin iş çıkışlarında ebeveynlerin tercih ettiği etkinlikler değil, öğrencilerinin sevdiği etkinliklerle mutlaka yanlarında olmalılar” diye konuştu.

Son olarak daha küçük yaş gruplarının velilerine de önerilerde bulunan Çeviker, "Öğrencilerin okula karşı ilgilerini arttırmak ve ders çalışma becerilerini kazandırabilmek için oyunlaştırarak dersleri öğretmeye çalışabilirler. Bu sayede öğrencilerin okula dönüş rutinleri daha kolay hale gelecektir. Tatilin son günlerinde de mutlaka tekrar okul düzenine dönüş için velilerin öğrencileri desteklemeleri noktasında çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu yarı tatilin hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için güzel geçmesini diliyor, tüm öğrencilerimizin de hedefledikleri başarılara ulaşmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.