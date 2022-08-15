Göz Hastalıkları Uzamanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, güneş gözlüğü almadan önce mutlaka bir hekim muayenesi gerektiğine dikkat çekerek, “Gözlerinize zarar veren güneş gözlüklerinden uzak durun. Lisanssız gözlükleri kullanmak tehlikeli olabilir. Kullanıcıların mutlaka lisansını sorgulaması gerekir” dedi.

Göz Hastalıkları Uzamanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, güneş gözlüğü almadan önce mutlaka bir hekim muayenesi gerektiğine dikkat çekerek, “Gözlerinize zarar veren güneş gözlüklerinden uzak durun. Lisanssız gözlükleri kullanmak tehlikeli olabilir. Kullanıcıların mutlaka lisansını sorgulaması gerekir” dedi.

Özel Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi konular hakkında bilgiler verdi. Özellikle yaz mevsiminde, gözlerin güneş ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, en başta güneş gözlüğü kullanmak gibi basit önlemlerle göz sağlığını korumanın mümkün olduğunu söyledi. Güneş gözlüğü almadan önce göz muayenesinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yavuz Özpınar, “Türkiye Akdeniz iklimini yaşayan bir ülkedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının fazla olduğu bir ülkedir. Ülkemizde güneş gözlüğü kullanımı hem yaygın değil, hem de önemi tam fark edilmemiş durumdadır. Güneş gözlüğü kullanmadan ve almadan önce mutlaka bir göz hekimi muayenesi gerekir. Çünkü hastanın mevcut kırma kusurlarının ve refraktif kusurlarının güneş gözlüğü camlarına ilave edilmesi gerekir. Yani hastanın göz kusuruna göre miyop, hipermetrop, astigmatı da içeren bir güneş gözlüğü camı olması şarttır. Bunun yanında hastanın mevcut sosyal durumuna, yaptığı işe göre de güneş gözlüğü camları şekillendirilebilir. Örneğin uzun yol araç kullananlarda farklı, bilgisayar başı çalışanlarında farklı gözlük camı tercih edilmelidir” dedi.

“Güneş gözlüğü kullanımı birçok hastalığı engeller”

Yavuz Özpınar, çok uzun süre güneşte kalmanın birçok hastalığa neden olabileceğini ifade ederek, “Kataraktın ve sarı nokta hastalığının daha erken yaşlarda oluşmasına veya sarı nokta hastalığı olan kişilerde de bu hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir. Yani tamamıyla güneş gözlüğü kullanımı birçok hastalığı engelleyen, mevcut hastalıkların şiddetini de azaltan bir durumdur. Özellikle göz içi cerrahisi geçirmiş, katarakt ameliyatı, lazer ameliyatı, göz içerisinde merceği bulunan hastalarda güneş gözlüğü kullanımı daha da önemli hale gelir. Güneş gözlüğünün kullanımı yine yakın dönemde lazer cerrahisi olmuş hastalarda düzgün bir iyileşme dönemi için çok gereklidir. Aynı zamanda göz çevresi yumuşak dokular dediğimiz göz kapağı, kaş, kaz ayakları bölgesinde ışıklıkların oluşumunun engellenmesi açısından da oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

“Güneş gözlüğü kullanmaktaki asıl amaç ultraviyole ışınların filtrelenmesidir”

Özpınar, öncelikle güneş gözlüğü seçimi için gelen hastalara detaylı bir göz muayenesi yapıldığını anlatarak, “Eğer mevcut bir refraktif kusuru, kırma kusuru varsa bu güneş gözlüğü kusurları, güneş gözlüğü camlarına ilave edilir. Eğer hiçbir göz kusuru yoksa hekim ile hasta muayeneden sonra kullanılacak cama birlikte karar verilebilirler. Tabii burada kullanılacak camın niteliği de çok önemlidir. Çünkü güneş gözlüğü kullanmaktaki asıl amaç güneşten ulaşan ultraviyole ışınların filtrelenmesidir. Ultraviyole ışınları ciltte ne kadar hasara sebep olabiliyorsa, gözde de daha fazla olumsuz etkileri olabilir” ifadelerini kullandı.

“Güneş gözlüğü göz çevresini tam anlamıyla korumalıdır”

Alınacak gözlüğün kesinlikle ultraviyole lisanslı ve ultraviyole filtre sistemine sahip olması gerektiğinin altını çizen Özpınar, “Gözlerinize zarar veren güneş gözlüklerinden uzak durun. Lisanssız gözlükleri kullanmak tehlikeli olabilir. Kullanıcıların mutlaka lisansını sorgulaması gerekir. Güneş gözlüğü camının kaş hizasından, aşağıdan da gözün yaklaşık iki santim aşağısına kadar uzanan, gözü tam koruyucu boyutlarda olması gerekir. Göz çevresini tam anlamıyla korumalıdır. Eğer hastanın mevcut kırma kusuru veya gözlük kullanımı varsa yine bu numaraları da güneş gözlüğü camında kullanması gerekir. Ayrıca lens kullanan hastalarımız lens takıp üzerine de güneş gözlüğü kullanabilir” dedi.

“Ultraviyole filtresi olmayan güneş gözlükleri gözlere daha fazla zarar verir”

Uygunsuz güneş gözlüğü kullanımının, gözleri korumak yerine daha fazla zarar verdiğini kaydeden Özpınar, “Ultraviyole filtresi olmayan gözlükler kullanıldığında daha fazla ultraviyole ışına maruz kalmış olunur. Yani ultraviyole filtresi olmayan güneş gözlüklerini kullanmak gözlere daha fazla zarar verir. Hem de güneş gözlüklerinde ışınların göze daha fazla odaklanması nedeniyle göz kuruluğunda artış, göz ön yüzeyinde ve çevre dokularında yanık oluşması ve retina problemlerinin artışına neden olur” diye konuştu.