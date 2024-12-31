Araba, iş yeri ve evini güvenceye almak isteyenlerin kendilerine uygun poliçeyi seçebilmeleri için dikkat etmeleri gereken önemli noktaları sıralayan uzmanlar, ihtiyaç fazlası alanların alınmaması için branş uzmanlarından bilgi alınmasına dikkat çekiyor.

Sigorta ile ev, iş yeri ve arabasını güvence altına almak isteyen vatandaşlara uzmanlardan uyarı geldi. Vatandaşların kendilerine uygun poliçeyi seçebilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktaları sıralayan KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin Kurt, poliçe detaylarında uzman görüşünün önemine değindi. Kurt, “Artık sigorta satın alması bir uzmanlık işi. Yani hangi branşı düşünüyorum, ister bir basit zorunlu trafik poliçesi, kasko poliçesi veyahut da işte iş yeri poliçesi. Bunları alırken eskiden ‘benim poliçem full artı full olsun, her şey olsun içinde’ oysa bunu böyle yaptığınızda sizi ilgilendirmeyen risklerle alakalı da prim çarpanlarına maruz kalacaksınız ve istemediğiniz halde sizin poliçe fiyatını artıracak. Onun için artık sigorta satın almasının kesinlikle bilen insanlarla istişare edilerek ve benim şahsi kanaatim şu anda satış mecralarının en profesyoneli, en daha tecrübeye sahip olanı olan acenteler üzerinden onlarla istişare ederek yapılmalı” dedi.

"‘Hepsi içinde olsun’ diye yaptırmamalı, bu hatalı bir düşünce"

Sosyal Güvenlik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seyfettin Kurt, “Gider maliyetini düşünerek daha çok danışmanlık alınmalı. Poliçelerin kestirilmesi noktasında bütün poliçe alanlarını satın alma durumunda olan gerek kurum, gerek kişilere bu noktadan sonra poliçelerini ‘hepsi içinde olsun’ diye yaptırmamalı, bu hatalı bir düşünce. Hangi risklere maruz kalmaları daha muhtemel olan noktaları poliçelerinin içerisinde olduğu daha düzgün daha bilinçli poliçeler satın almasını öneriyoruz. Bu durum da hem fiyat hem işleyiş için özellikle önemli bir nokta, vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Arabasına sigorta yaptıran İbrahim Ündemir, “Ben sigorta yaptırırken dikkat ettiğim fiyatı oluyor. En ucuz hangisi olursa onu yaptırıyorum. İhtiyacımız olduğu kadar noktalarını kontrol ederek, zorunlu olduğu alan kadar o halde yaptırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Full artı full sigorta yaptırmadığını ifade eden Vahit Bulu ise “Artık sigorta poliçesi kestirirken full artı full olsun diye bakmıyoruz. Sadece trafikte kaza anında bizim işimize hangisi yarar ona bakıyoruz. Onun haricinde başka bir şeyine bakmıyoruz, ilgilenemiyoruz. Eskiden sigortacımıza full artı full olsun diyorduk ama şimdi diyemiyoruz” şeklinde konuştu.