Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu, hamilelikteki mide bulantısının anne adaylarının vücutlarındaki hormon değişimlerine bağlı ortaya çıktığını belirterek, “Hamilelikte mide bulantısı gebeliğin 6’ncı haftasında başlayıp, 10’ncu haftada pik yapar, sonra azalarak 17-20’nci haftalar arasında biter. Anne adayları bulantılarını hafifletmek için kendilerini rahatsız eden kokulardan uzak durmalı. Az az sık sık beslenilmeli” dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Duygu Doğdu Topaloğlu, gebelikte bulantı ve kusma hakkında açıklamalarda bulundu. Halk arasında sabah bulantısı şeklinde de bilinen hamilelikteki mide bulantısının anne adaylarının vücutlarındaki hormon değişimlerine bağlı ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. Topaloğlu, “Bulantılar gebeliğin 6’ncı haftasında başlayıp, 10’ncu haftada pik yapar ve sonrasında azalarak 17-20’nci haftalar arasında biter. Sabahları daha sık görülme riski bulunan mide bulantısı, günün herhangi bir zaman diliminde de ortaya çıkabilir. Hamilelikte mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşamayan kadınlar için bu durum kimi zaman endişe verici olabilir ancak mide bulantısı ve kusma meydana gelmemesini herhangi bir sorunun işareti olarak düşünmeyin. Hamilelik sürecini sağlıklı geçiren bazı kadınlarda mide bulantısı semptomu görülmeyebilir” diye konuştu.

“Metabolizmada yaşanan değişimler neden olabilir”

Op. Dr. Topaloğlu, hamilelikte mide bulantısının nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Kandaki HCG hormonunun artması, östrojen yüksekliği, metabolizmada yaşanan değişimler, koku hassasiyeti, stres ve kaygı, gastrit ve reflü gibi bazı mide problemleri, kan şekeri düşüklüğü, yorgunluk.”

Gebelikte bulantı ve kusmayı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi olmadığını anlatan Op. Dr. Topaloğlu, “Ancak bazı araştırmalar, gebeliğin başından beri düzenli olarak multivitamin takviyeleri alan gebelerde şiddetli bulantı, kusma vakalarının daha az görüldüğünü göstermiştir” dedi.

Alınabilecek önlemlerden bahseden Op. Dr. Topaloğlu, “Bazı önlemlerle bulantıları hafifletmeniz ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamanız mümkündür. Sizi rahatsız eden kokulardan uzak durun. Günde üç öğün ağır yemek yerine öğün sayınızı artırabilirsiniz. Az az sık sık beslenmeli. Tuzlu kraker türü atıştırmalıklar midenizi rahatlatacaktır. Yağlı ve baharatlı gıdalardan uzak durun. İstirahat iyi gelecektir. Etkinliği araştırmalarla kanıtlanmış olan bir gıda takviyesi de zencefildir. Doktor tavsiyesiyle haplar kullanılabileceği gibi, çiğ olarak salata, çorba ve çay tüketmek de işe yarayabilir” dedi.

“Şiddetli bulantı göz ardı edilmemeli”

Hangi durumlarda uzman hekime danışılması gerekildiğine değinen Op. Dr. Topaloğlu, “Her ne kadar bulantı ve kusma gebeliğe bağlı olsa da özellikle şiddetli seyreden durumlarda doktorunuz altta yatan başka bir sebep olup olmadığını araştırabilir. Örneğin, çoğul gebelik, üzüm gebeliği, tiroit hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonları gibi ancak kusma şiddetli olup, ağızdan beslenme mümkün değilse, günde 3-4’ten fazla kusma oluyorsa, gebede kilo kaybı yüzde 5’i aşmışsa ve kan tablosunda bozulma mevcutsa hastanede yatış gerektirir” ifadelerini kullandı.