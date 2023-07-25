Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, fiziksel yaşlanma denilen yüzdeki çizgilerin güneşle birlikte yüzde 95 oranında artabildiğine dikkat çekerek, “Eğer çocuklarımızın cildinin erken yaşlanmasını istemiyorsak düzenli olarak güneş koruyucularını kullanmamız lazım” dedi.

Van’ın diğer illere oranla güneşi daha yüksek dozda aldığını belirten Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yaz mevsimi itibariyle vatandaşların serinlemek için Van Gölü’ne girdiğini ifade eden Yeşilova, “Göldeki yansımalarla birlikte güneşin yan etkileri daha fazla olabiliyor. Özellikle fiziksel yaşlanma dediğimiz; insanların zamanla gözlerinde, göz kapaklarında ve alındaki çizgiler ve lekeler yüzde 90-95 güneşle birlikte artabiliyor. Bu birkaç günde aldığımız güneş dozuyla alakalı olan bir şey. İlerde çocuklarımızın cildinin erken yaşlanmasını istemiyorsak, düzenli olarak güneş koruyucularını kullanmamız lazım” dedi.

Vatandaşların gündüz 10.00 ila 17.00 saatleri arası güneşe çıkmaması gerektiğinin altını çizen Yeşilova, “Gündüz 2-3 saatte bir ince bir tabaka şeklinde güneş korucularını mutlaka kullanmalıyız. Yaz aylarında açık renkli elbise giymeli, kol ve bacaklar gibi görünen kısımları ise uzun giymeye dikkat etmeliyiz. Dışarı çıkmamız gerektiğinde şapka takmalı ve gölgeliklerde yürümeliyiz. Özellikle 10-15 dakikadan uzun süre güneşe maruz kalmaktan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle son zamanlarda akut güneş yanıklarını çok görüyoruz. Göle girip, aşırı derecede güneşte kalan ve güneş koruyucu kullanmayan kişilerde birinci ve ikinci derece yanık şeklinde güneş yanıkları görebiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumlara maruz kalmaması için güneş koruyucu kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.