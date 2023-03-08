Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, binlerce insan hayatını kaybetti. Uzmanlar, deprem sırasında binalarda bulunan vatandaşların panikle hareket etmeden dairelerinde kalmalarının apartman boşluklarına kaçmalarından daha güvenli olduğunu vurgulayarak, yaşam üçgeni oluşturulması ve ‘çök, kapan, tutun’ uygulamasının hayat kurtardığını hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, binlerce insan hayatını kaybetti. Uzmanlar, deprem sırasında binalarda bulunan vatandaşların panikle hareket etmeden dairelerinde kalmalarının apartman boşluklarına kaçmalarından daha güvenli olduğunu vurgulayarak, yaşam üçgeni oluşturulması ve ‘çök, kapan, tutun’ uygulamasının hayat kurtardığını hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar tedirginlik yaşarken, deprem anında neler yapılması gerektiği büyük önem arz ediyor. Konya İtfaiyesi Ekip Amiri İbrahim Mucuk, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yaptıkları enkazlar da vatandaşların çoğunun deprem esnasında binadan kaçmak için merdivenleri kullandıkları sırada hayatını kaybettiğini gördüklerini söyleyerek, “Bu olağan durum karşısında ne kadar sakin kalabilirseniz doğruları da o kadar yapabiliyorsunuz. Yani sakin kaldığınız zaman doğru düşünebiliyorsunuz” dedi.

"Yaşam üçgeni hayati önem taşıyor"

Yaşam üçgeninin hayati önem taşıdığını anlatan itfaiye amiri İbrahim Mucuk, “Var olan binaların özellikle deprem bölgesinde fay hatlarında olup olmama durumuna göre, zemin etütlerin ve binanın yapısal olarak denetlenmesi çok önemli. Binalarda yaşayan kişilerin deprem sigortalarını yaptırması, deprem öncesi yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Deprem esnasında da insanlarımızın binadan kaçmak yerine bulundukları mekanda bir yaşam üçgeni oluşturabilecek eşyaların yakınında sarsıntı geçene kadar beklemeleri hayati önem taşıyor. Tabii bunlarda da bazı kriterler var. Nedir bu mukavemetli eşyalar? Buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat, yatak gibi bu tarz malzemelerin yanına cenin pozisyonu dediğimiz yani enkazın altında kaldığımızda en az güç tüketeceğimiz olan dizlerin karına çekilerek aynı anne karnındaki gibi bir pozisyonda sarsıntının geçmesini beklemeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Gardırop, vitrin gibi eşyaların kesinlikle sabitlenmesi gerekiyor”

Deprem esnasında ev içerisinde alınabilecek önemleri sıralayan itfaiye amiri Mucuk, “Evin içerisinde deprem anında oluşabilecek başka tehlikeler de var. Özellikle kırılabilecek camlardan uzak durulmalı. Eğer deprem anında yıkılabilecek eşyalar varsa gardırop, vitrin gibi eşyaların kesinlikle sabitlenmesi gerekiyor. Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarımızda gördük ki vatandaşlarımızın çoğu deprem esnasında binadan kaçmak için merdivenleri kullanması nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunu merdiven boşluklarında bulduk maalesef. Oluşabilecek hayat üçgenleri, arama-kurtarma çalışmalarımız sırasında net bir şekilde gördük, canlı aldığımız vatandaşlarımızı oluşan bu yaşam boşluklarında bulduk. Enkazın altında kalmış kişiler için yapılacak en önemli şey ise kesinlikle paniğe kapılmaması. Sakinliğimizi koruyarak, gücümüzü tüketmeden ya da bulunduğumuz mekandaki yaşam boşluğundaki havayı tüketmeden beklememiz gerekiyor. Bu bekleyiş arama-kurtarma ekipleri size gelip seslenene kadar devam etmeli. Enerjimizi verimli kullanmak lazım ve yukarıdan bir ses alıyorsanız ellerinizi hareket ettirebiliyor iseniz betonlara, demirlere ses çıkarmak amacıyla vurarak sesinizi duyurmanız lazım. Çünkü çok gelişmiş teknolojili dinleme cihazlarına sahibiz” dedi.

"Binanın dışına kaçmayı düşünüyorlar ama evin içi çok daha güvenilir olacaktır"

Sarsıntı sırasında daireden çıkarak apartman çıkışlarında da yapılması gereken önemli noktalara değinen İbrahim Mucuk, “Sarsıntı anında diyelim çıkışa ulaştınız. Binanın kapısından dışarıya çıkarken sarsıntı anında kafanıza bir şey düşebilir. Dolasıyla binanın içerisinde kıvrılmış biçimde sarsıntının bitmesini beklemek çok daha mantıklıdır. Bunu da göz önünde bulundursak, evin içinde bulunmak biraz korkutucudur, insanlar içgüdülerini yanı o panik anında binanın dışına kaçmayı düşünüyorlar ama evin içi çok daha güvenilir olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Deprem çantasını hazırlayıp onu zor bir yere koymak mantıklı değil”

Deprem çantasının sarsıntıdan sonra evden çıkarken kolay alınabilir bir yerde olmasının faydalı olduğunu aktaran Mucuk, “Kuzey Anadolu Fayının harekete geçip onun etkileyeceği iller beni korkutuyor. Dolasıyla olabilecek depremlere hazırlıklı olmamız lazım. Hem bireyler olarak, hem de kurumlar olarak buna hazır olmamız şart. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız ama edindiğimiz tecrübelerle başımıza gelebilecek durumlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem çantası, deprem için oluşturulmuş, içerisine malzemelerin konduğu çantayı sarsıntıdan sonra evden çıkarken kolay alabileceğiniz bir yerde ise size faydası olacaktır. İçerisinde düdükten tutun ilk yardım setine ya da kuruyemiştir, bisküvi gibi gıdaların bulunmasıyla deprem çantası bu şekilde bir fayda sağlar. Deprem çantasını hazırlayıp onu zor bir yere koymak mantıklı değil” diye konuştu.