Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Erzurum ve çevresinde hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.