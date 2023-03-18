Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının bu yıl arzu edilen şekilde olmadığını belirterek gelecek yıllar için hamsinin bir yıl avlanılmaması önerisinde bulundu.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan balık avcılığı 15 Nisan itibariyle sona erecek. Av sezonun bitimine 1 aydan az süre kalmasına rağmen hamsi avının bu sene de bekleneni vermediğini ve giderek de inceldiğini kaydeden Prof. Dr. Cemal Dinçer, hamsi avının 1 yıl tamamen durdurulması gerektiğini söyledi.

Dinçer “Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelmektedir. Bunun avının kısmi de olsa benim önerim bir yıl tamamen durdurulmasıydı. Ancak geçen yılda bakanlık sezon içerisinde 10 günlük kısıtlamalara gitti. Kısmi bir faydası olmuş olsa da geleceğe yönelik yani bu yıl beklenen randımanı vermemiştir. Şimdi böyle baktığımızda her ne kadar balık ince de gözükse bunun da büyük bir çoğunluğunun yasal boy olan 9 santimetreyi sağlayabildiğini de ifade etmek istiyorum. Biz bazen tezgâhtakilere de kızıyoruz, ’işte bu kadar ince balığı niye alıyorsunuz’ diye. Her ne kadar yasal boy olan 9 santimetreyi tutmuş olsa da insan gıdası olarak tüketime elverişli, kaliteli olmadığından irisinin yani sofralarımızda tüketilebilecek olduğumuz hamsinin fiyatı çok yüksekti, bazen 80, bazen 100 liraları buldu” diye konuştu.

“Sürüler dağınıktı ve avlanan hamsi de son derece küçüktü”

Bu sezon hamsi sürülerinin dağınık, avının da küçük olduğunu ifade eden Dinçer, “Her yıl şikâyet ettiğimiz gibi hamsinin 4 aylık bir periyotta avcılığı sürdürülebilir olması gerekirken bir bakıyorsunuz bir hafta var, 10 gün sonra tekrar yok. Bir ay sonra bir daha görüldü ve bir kez daha gitti. Özellikle bu sene hem sezon erken kapatıldı hem de sezondan istenilen miktarda hamsi avcılığı gerçekleştirilemedi. Yeterince sürüler oluşturulmamıştır. Sürüler dağınıktı ve avlanan hamsi de son derece küçüktü. İri hamsi olarak bize sunulan ise muhtemelen gırgır gemilerinde ya elekten geçirilerek veya daha sonra da tasnif edilmek suretiyle bize sunuldu. Dolayısıyla sürdürülebilir kaliteli hamsi avcılığında gerçekten dikkatli olmamız lazım. Bu stoku tekrar eski günlerine kavuşturmak için gerekli duyarlılığı göstermemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Ertesi yıllarda daha iyi hamsi yemek için..."

Benim yine âcizane önerim hamsi avcılığının hiç olmazsa bir yıl gene durdurulmasında ısrar ediyorum. Ertesi yıl hem kaliteli, daha ucuz besin yeriz ve böylece büyük bir çoğunluğu da bu canlı hamsinin yem fabrikalarına gitmek zorunda kalmaz. Bunda ekonomi olarak da bir kaybımız var. Ulusal ekonomide de bir kayıptır bu. Mart ayındayız dolayısıyla hamsi göçmen bir balık olduğu için zaten bizim sularımızı terk etmek üzeredir. Üreme göçü yapmak üzere tekrar Gürcistan ve kıyılarına doğru karşıya göç etmek durumundadır. Siz avı serbest bıraksanız da zaten bunu avlamanız mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.