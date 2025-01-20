Uzmanlar, çoğu otomobil sürücüsünün önem vermediği yağ değişiminin zamanında yapılmamasının otomobiller için oldukça zararlı olduğunu açıkladı.

Yağ değişimini zamanında yapmayan veya aksatan sürücülerin otomobillerinin daha çabuk bozulmasının önünü alamadığını belirten ustalar, 10 bin kilometrede bir araç yağ değişiminin yapılması gerektiğini kaydetti. Araç tamir ustası Yusuf Sürücü, “Yağ değişimi normalde 10 bin kilometrede bir değişmesi lazım. Hem yakıt tasarrufu hem de performans konusunda 10 bin kilometrede bir değişmesi çok daha iyi olur” dedi.

Mutlaka orijinal yağların kullanılması gerektiğini kaydeden Yusuf Sürücü, piyasada orijinal yağ diye satılanlara aldanmaması konusunda da uyardı. Açık yağ diye satılanlardan uzak durulmasını belirten Sürücü, “Açık yağ iyi değil. Arabanın çekişini düşürür, arabada yağ eksiltme yapar, arabanın performansını düşürür” ifadelerini kullandı.