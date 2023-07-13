Yaz aylarında sıcak havalarda uzun süre dışarıda bulunmak ve güneşe uzun süre maruz kalmak beraberinde çeşitli sağlık sorunlarını da getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şüküfe Şirinova, “Özellikle risk grupları 65 yaş üstü yaşlılar, 4 yaş altı çocuklar, kronik hastalıkları olanlar, hamileler ve açık havada çalışanlar. Güneşin en sıcak olduğu 10-16 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalıdır. Eğer çıkılacaksa açık renkli hafif ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Geniş kenarlı hava delikleri olan şapkalar tercih edilmeli ve gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanılmalı” dedi.

Özellikle yaz aylarında havanın sıcak olduğu saatlerde uzun süre dışarıda kalmak veya güneşe uzun süre direkt olarak maruz kalmak güneş çarpması, sıcak bitkinliği, sıcak krampları ve güneş yanıkları gibi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü yaşlılar, 4 yaş altı çocuklar, kronik hastalıkları olanlar, hamileler ve açık havada çalışanların bu gibi durumlara karşı dikkat etmelerini öneriyor. Saygı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şüküfe Şirinova, “Aşırı sıcaklar beraberinde sağlık sorunlarını getirmektedir. Sıcak ve nem artışı vücut sıcaklığını arttırmakta ve metabolizma bunu dengelemeye çalışmaktadır. Genelde bunu vücut ısısını dengelemek için terleme ile yapmaya çalışırız fakat aşırı sıcak durumunda terleme ile bunu yapamayabiliriz. Bu durumda çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Özellikle risk grupları 65 yaş üstü yaşlılar, 4 yaş altı çocuklar, kronik hastalıkları olanlar, hamileler ve açık havada çalışanlar. Güneşin en sıcak olduğu 10-16 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmamalıdır. Eğer çıkılacaksa açık renkli, hafif ve bol kıyafetler tercih edilmeli. Geniş kenarlı hava delikleri olan şapkalar tercih edilmeli ve gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanılmalı. Mümkünse bu saatlerde denize gidilmemeli. Eğer gidilecekse de güneş kremi kullanılmalıdır ve uzun süre güneşlenmekten kaçınılmalıdır. Onun dışında mümkünse gün içinde sık sık duş alınmalı, alınamazsa da eller, yüz ve ense bölgesi sık sık ıslatılmalıdır. Susuzluk hissi olmasa bile sıvı tüketimini artırmak ve gün içinde en az iki ile iki buçuk litreye kadar su, sıvı tüketmek. Sıvı tüketimini esasen su ile karşılarız, kahve, çay, gazlı içecekler yerine meyve suyu, süt, ayran gibi içecekler tüketilmelidir. Bir de en önemli konu buz gibi soğuk içeceklerin tüketiminden kaçınılmalı. Çünkü bunlar mide kramplarına sebep olabiliyor. Aynı zamanda bol vitamin ve mineral içeren meyve sebze tüketimini artırmak ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak önemlidir” dedi.

“Güneş çarpması görülen vakalarda hasta ağır duruma gelmeden mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir”

Dr. Şüküfe Şirinova, “Güneş çarpması dediğimiz durum aşırı sıcağa maruz kalma durumunda vücudun terleyememesi sonucunda oluşan bir vücut ısısının düşürülememesi olayıdır. Normalde 37 derece olan vücut ısısı 10-15 dakikada 40-41 dereceye kadar yükselebiliyor. En önemli belirtileri ateşin 39 derece üzerine yükselmesi, cildin kuru ve kızarık olması, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik gibi bulgular görülebilmekte. Aynı durumlarda şuur kaybı veya şuur bulanıklığı gibi bulgular görülebilmekte. Bunu önlemek için hastanın acilen serin bir yere çekilmesi ve vücut ısısının düşürülmesi gerekmektedir. Güneş çarpması görülen vakalarda hasta ağır duruma gelmeden mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Bunun dışında aşırı sıcak sonucunda gelişen sıcak bitkinliği, sıcak krampları ve güneş yanıkları gibi durumlar da var. Sıcak bitkinliği aşırı sıcağa maruz kalma durumunda yeterli sıvı tüketmezsek oluşabilecek bir durum. Hastalarda halsizlik ve bitkinlik bir saati geçerse mutlaka hastaneye başvurmaları gerekir. Sıcak krampları ise aşırı aktivite sonucunda gelişen mineral kaybı sonucunda oluşan bir olaydır. Bunlar da bacak, kol ve karın kaslarında gelişen ağrılı spazmlar şeklinde görülür. Aktiviteyi durdurduktan sonra hastanın ağrısı gerilemezse yine bir saat içinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Güneş yanıkları da sık görülen problemlerden biri. Hastalarda ateş görülebiliyor, sulu toplama şeklinde döküntüler görülebiliyor. Özellikle 1 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler, sağlık kuruluşlarına bu durumda başvurmaları gerekir” dedi.

Dr. Şüküfe Şirinova, “Açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin dikkat etmesi gereken; mümkünse güneş ışığına uzun süre maruz kalmamak, koruyucu malzemelerin kullanılması, şapka, gözlük gibi ürünlerin kullanılması, bol sıvı tüketilmesi ve tuzlu gıdaların tüketilmesi çok önemli. Çocukların özellikle 10 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkarılmamasını öneriyoruz. Eğer çıkarılacaksa mutlaka en az 50 korumalı güneş kremi kullanmamız gerekir. Onlar için de UV korumalı güneş şapkası ve güneş gözlüğü kullanılması önerilmektedir” diye konuştu.