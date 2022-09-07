Yüzmenin hem zihinsel hem de bedensel faydaları olan bir spor olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “İster havuzda olsun ister denizde, yüzmek tüm vücudun rahatlamasına ve yenilenmesine yardımcı olurken, sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı da sağlar. Suda olmak stresi azaltmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir” dedi.

Yüzmenin hem zihinsel hem de bedensel faydaları olan bir spor olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “İster havuzda olsun ister denizde, yüzmek tüm vücudun rahatlamasına ve yenilenmesine yardımcı olurken, sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı da sağlar. Suda olmak stresi azaltmak için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, yüzmenin faydaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha iyi bir vücuda sahip olmamızı kolaylaştırır

Yüzmenin bel ve boyun ağrılarına faydaları arasında ilk sırada tüm vücudu çalıştırmasının yer aldığını dile getiren Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Diğer sporların aksine, yüzerken hem alt hem de üst kas grupları çalışır. Yüzme, kolların, bacakların, sırtın ve karın kaslarının bir arada çalıştığı bir spordur. Tüm vücudun aynı anda çalışması daha fit ve ideal ölçülerde bir vücut görüntüsü elde etmeye yardımcı olur. Hem ana kas gruplarını hem de küçük kas gruplarını tek bir egzersizle harekete geçirmek mümkün olmaktadır. Ek olarak, yüzme sırasında vücudumuzu suyun akışına bırakmakta olduğumuzdan, vücudun herhangi bir bölgesinin kasılı halde olması gerekmez. Boyun, kol, bel, bacaklar ve ayaklar rahat bırakılabilir ve kişi kendisini sıkma eğilimi göstermediğinden vücudunu tamamen rahatlatabilir” diye konuştu.

Kemik erimesine iyi geliyor

Düzenli yüzen bir kişide toplam kemik kütlesinin artış gösterdiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Özellikle kemik erimesi (osteoporoz) sorunu yaşayan kişiler, yüzme sporunu yaparak kemik kayıplarını azaltabilirler. Kemik kütlesini arttırması yüzmenin bel ve boyun ağrılarına faydaları arasında sayılabilir. Özellikle omurga üzerindeki baskıyı azaltan bir spor dalı olduğundan kronikleşmiş bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde düzenli yüzmek önerilir“ diye konuştu.

Solunum kapasitesini genişletiyor

Yüzmenin, yüksek efor gerektiren bir spor olduğuna dikkat çeken Dr. Kurt, “Yüzerken vücut daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır. Buna bağlı olarak da solunumu düzenlemektedir. Yüzme sırasında belirli bir ritimde nefes almak ve yüz su içerisindeyken yine nefesi oranlayarak vermek gerekir. Bu sayede yüzerken solunum sıklaşıp seyrekleşerek değil, yine normal bir düzende nefes alıp verme şeklinde ideal bir forma sahip olacaktır. Yüzme süresi içerisinde bu dengenin yakalanmasıyla birlikte akciğer bu adımlamaya uyum sağlayacak ve nefes alıp verme bir düzene girecek ve buna bağlı olarak da akciğer solunum kapasitesi genişleyecektir“ şeklinde konuştu.

Stresi azaltmaya fayda sağlar

Suda olmanın stresi azaltmak için uygulanabilecek en etkili yöntemler arasında yer aldığının altını çizen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, şu bilgileri paylaştı:

“Suyun rahatlatıcı yapısı, kasların gevşemesine ve zihnin rahatlamasına izin verir. Bu şekilde düzenli olarak yüzen kişilerde endorfin salgısı artar. Endorfin, vücudun stres seviyesini azaltan ve vücudun rahatlamasına izin veren bir hormondur. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi yüzme sırasında vücut ağırlığımızın suyun taşımasına bırakırız. Diğer sporlarda olduğu gibi sadece bacaklar ya da sadece kollara yüklenme söz konusu olmaz. Vücut ağırlığını suya bırakmamızla birlikte omurga üzerindeki baskı ciddi oranda azalır ve bu baskının azalması ile birlikte kasılı durumda olan kaslar gevşer ve ağrı hafiflemeye başlar.”

Kilo vermeye yardımcıdır

Kilo vermek isteyen kişilerin yüzme ile hedefledikleri kiloya rahatlıkla ulaşabildiğini söyleyen Uzm. Dr. Kurt, “Yüzme tüm bedeni çalıştırdığı için kilo vermek isteyen kişiler orantılı bir şekilde kilo kaybederler. Buna ek olarak yüzme, vücudu şekle sokmaya yardımcı olan bir spor olarak görülür. Spor yaparken farklı kas grupları çalıştığı için kol, bacak, bel ve sırt bölgelerinde incelme sağlanabilir. Özellikle bel ağrısına sahip kişilerde fazla kilolar bu ağrılara olumsuz yönde katkıda bulunur. Düzenli spor yaparak fazla kilolardan kurtulmak, omurga üzerindeki baskının azalmasına yardımcı olacağından bel ağrılarının giderilmesinde de etkin bir yardımcıdır“ ifadelerini kullandı.

Bel ve boyun ağrılarına iyi geliyor

Yüzmenin bel ve boyun ağrılarına karşı etkili olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Kurt şunları söyledi:

“Yüzmenin bel ve boyun ağrılarına faydaları düşünüldüğü zaman yüzme sporu eklemleri ve bağları diğer sporlara göre daha az zorlamaktadır. Vücut suyun içinde olduğu için eklemler arasındaki sürtünme daha düşük seviyede olacaktır. Suyun kaldırma kuvveti de tüm vücut ağırlığının getirdiği yükün azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle yüksek kiloda olan kişiler, koşu gibi eklemlere yük bindiren sporlar yerine yüzme gibi vücudun rahat hareket ettiği sporları tercih edebilirler. Burada amaç, vücudumuzun belli bölgelerindeki baskı ve ağırlık hissini arttırmadan, düzenli bir şekilde vücudun çalıştırılmasını sağlamaktır. Yüzme vücuttaki tüm kas gruplarının çalışmasına yardımcı olur ancak ilk aşamada sırt, omuz ve bel kaslarını çalıştırır. Vücudumuzun tüm yapısının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünürsek, düzenli yapılması halinde bel ve boyun ağrıları için yapılabilecek en faydalı spordur diyebiliriz.“

Yüksekten atlarken dikkat edilmeli

Yüzmenin omurga sağlığı için en faydalı sporlardan birisi olduğunu fakat yanlış uygulandığında hayati risk taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Tuba Kurt, “Özellikle tatil bölgelerinde sığ sulara çivileme tabir ettiğimiz yüksekten suya atlama ciddi omurga travmalarına sebep olabileceği gibi felç ile sonuçlanabilecek ciddi omurga yaralanmalarına yol açabilir. Omurga kaslarımızı güçlendirici etkisi olan yüzme sporunun en ideal yapılma şekli serbest stil ve sırt üstü yüzme şekillerinde olmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.