Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gültekin Günhan Demir, sağlıklı bir bayram geçirebilmek için tüketicilere uyarılarda bulundu. Demir, "Kolesterol ve kalp damar problemi olanlarda illa kırmızı et tüketmeleri gerekmiyor. Beyaz etin tercih edilmesi önerdiğimiz bir durum" dedi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin kalp sağlığı için çok önemli olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda şeker ve tatlı tüketiminin yanında kırmızı et tüketiminin de artması, kalp ve damar hastalığı ve şeker ve kolesterol hastalığı olan hastalarda ciddi sağlık problemlerine neden olabilmekte. Bu problemlerin önüne geçmek için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gültekin Günhan Demir, hastalara bayramda dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

"Bayramda çok yoğun bir şeker ve tatlı tüketimi oluyor. Bundan da uzak durmak gerekiyor"

Doç. Dr. Gültekin Günhan Demir, "Bayram sabahları vatandaşlarımız kahvaltıyı es geçiyor. Bu doğru bir tutum değil. Çünkü hem uzun süre kan şekeriniz düşük seyrediyor ve sonrasında uzamış açlığın etkisiyle ağır bir öğün tüketerek kan basıncımızı, kolesterolümüzü ve şekerimizi yükseltmiş oluyoruz. Kahvaltıda karbonhidrattan daha çok proteinlerin yer aldığı süt ürünleri ve yumurtanın yer aldığı bir kahvaltı yaparsak daha sağlıklı bir tercih olur. İlk gün kesilen etin ağır bir kokusu olabiliyor. Bazı insanlar rahatsız ettiği gerekçesiyle yoğun bir tuz kullanımı oluyor. Bu da kan basıncımızda dalgalanmalara yol açabilir. Kurban etine ekstradan tereyağı eklemeleri oluyor. Kurban etinin kendi yağı ve suyunda pişirilmesi daha uygun seçenek. Kavurma ve kızartmayı önermiyoruz daha çok ızgara haşlama ve fırınlama öneriyoruz. Etin porsiyonunu küçülterek yanına salata ve bulgur pilavı gibi eklemeler yaparak lifli içerikler sayesinde sindirimi kolaylaştırmak mümkün olabilir. Bayramda çok yoğun bir şeker ve tatlı tüketimi oluyor. Bundan da uzak durmak gerekiyor. Kolesterol ve kalp damar problemi olanların da illa kırmızı et tüketmesi gerekmiyor bayramlarda. Beyaz etin tercih edilmesi önerdiğimiz bir durum. Bayram ziyaretlerinde yürüyerek gitmeyi öneriyorum. Özellikle bunu kalp damar ve hipertansiyon problemleri olan hastalar için söylüyorum" dedi.