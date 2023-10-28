Doğu Karadeniz Bölgesi’nde popülasyonu giderek artan tarım arazilerinde ve evlerde görülmeye başlanan kahverengi kokarca ile mücadele konusunda uyarılarda bulunan Kimyager Ömer Karahasan, tarım ilaçlarının ev içi ilaçlamalarda kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Kullanılan ilaçların halk sağlığına ve dünya sağlık örgütünün belirlediği özelliklerde olması gerektiğini ifade eden Kimyager Karahasan, “Kahverengi kokarcanın giderek artması nedeniyle ülkemizin tarım ürünleri ihracatında en önemli ürünlerinden biri olan fındık risk altındadır. Kahverengi kokarca bugünlerde evlere olan geçişinin mücadele için bir avantaja çevrilerek 2024 yılı popülasyonunun azaltılması gerekmektedir. Bunun için evlere, balkonlara, odunluklara gelen böceklerin toplanarak imha edilmesi büyük önem taşımaktadır.İmha edilmeyen her dişi önümüzdeki yıl bir defada 28 adet olmak üzere, beslendiği bitkiye göre değişmekle birlikte toplamda 200 kadar yumurta bırakabilecektir. Evlere giren böceklerin süpürülüp ezilerek veya bir poşet içinde kapalı bırakılması gerekmektedir. Kimyasal mücadelede ise halk sağlığı alanında kapalı alanlara atılacak Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı İnsektisitler ile profesyonel ilaçlama firmaları ya da Belediyeler ve Tarım il Müdürlükleri İle irtibata geçerek mücadele edilmelidir. Açık alana atılan ilaçları kesinlikle kapalı alanlarda kullanmamalıyız. İlaçlama yapan kişinin sertifikasını mutlaka istemesini tavsiye ediyoruz. Tarım ilaçları ev içi ilaçlamalarda asla kullanılmasının yanlış olduğunu bilmeliyiz” dedi.