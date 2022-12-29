Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal görevden ayrılmış uzman çavuşların bekçi kadrolarında değerlendirmesini istedi.

Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal görevden ayrılmış uzman çavuşların bekçi kadrolarında değerlendirmesini istedi.

Daha önce Adalet Bakanlığının 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl çalışmış, sözleşmesini 20/10/2016 tarihine kadar kendi isteği ile feshetmiş ve sınavın son başvuru günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan merkezi sınav şartı olmaksızın sözleşmeli olarak İKM alımı yapılmış ve bu alımda boy kilo ve mülakatta elenen arkadaşları olduğunu dile getiren Dal, “Malumunuz ki bu elenen arkadaşlar mağdur olmuş ve boşta kalmışlardır. Şimdi bizler devletimizden rica ediyoruz bu mağdur olan eğitimli kardeşlerimiz için yeni bir kadro açmalarını ve bu mağduriyetin biran evvel giderilmesini istiyoruz. Bizler eğitimli kişiler olarak devletimizden bekçilik talebinde bulunuyoruz. Sayıları binleri geçen bu kardeşlerimiz 3269 uzman erbaş kanununa tabi olarak çalışmış sözleşme yılını tamamlamış ve hak elde etmiştir. Bizlerde aile bütünlüğünü korumak hayatımızı idame ettirmek amacıyla kazanılan hakkın gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Her zaman devletimizin milletimizin emrinde hazır bir asker olarak beklemekteyiz. Devletimiz büyük ve güçlü bir devlettir biliyoruz gerekeni yapacaktır” diye konuştu.