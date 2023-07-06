Bağcılar Belediyesi’nde görevli Veteriner Hekim Alper Şahin, Türkiye’de görülen ve tehlikeli hastalıklar taşıyan Aedes cinsi sivrisinek türleri için vatandaşları uyarıyor. Sivrisineklerin çok hızlı çoğaldığını söyleyen Şahin, “Tehlike çok yakınımızda. Havuzlardan su dolu lastiklere kadar sulu yerlerde üreyebiliyorlar. Özellikle saksı altları sivrisinekler için ideal üreme alanları. Çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Isınan havalarla birlikte ortaya çıkan ve ciddi hastalıklara yol açabilen Aedes (Asya kaplanı sivrisineği) türü sivrisinekleri İstanbul’da yayılmaya devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamayla sivrisineklerle mücadele ediyor. Belediyede görevli Veteriner Hekim Alper Şahin, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.

Saksı altları sivrisinekler için ideal üreme alanları

Sivrisineklerin yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bıraktığını söyleyen Şahin, “Sivrisineklerle mücadele ve baş etmek çok zor. Öncelik üremelerini durdurmak. En önemli üreme alanları durgun sular. Havuzlardan su dolu lastiklere ve tenekelere kadar sulu yerlerde üreyebiliyorlar. Özellikle saksı altları sivrisinekler için ideal üreme alanları. Tabakta kalan çok az suda bile üreyebiliyorlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. Küçük bir kap suda bile yüzbinlerce larva bırakıp, çoğalabiliyorlar. Mücadele için, teneke kutular, boş saksılar gibi kolay üreyebilecekleri yerlerde su birikmesi önlenmeli. Su biriktiren kap ve oyuncaklardaki sular boşaltılmalı. Kullanılmadığı zaman ters çevrilmeli” dedi.