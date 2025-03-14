Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ezgi Karataş Karakol, Dünya Glokom Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen glokomun, dünyada önlenemeyen körlüklerin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

Glokomun, görme sinirine zarar vererek kalıcı görme kaybına yol açan ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Karakol, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve bu yüzden "görmenin sinsi hırsızı" olarak adlandırıldığını vurguladı.

Glokomun risk faktörleri arasında ileri yaş, ailede glokom öyküsü, diyabet, yüksek göz içi basıncı ve uzun süre kortizon içeren ilaç kullanımı gibi etkenlerin yer aldığını belirten Dr. Karakol, erken teşhisin hastalığın kontrol altına alınmasında çok önemli olduğunu ifade etti. Özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerin yılda en az bir kez göz muayenesine gitmeleri gerektiğini hatırlattı.

Dr. Karakol, glokom tedavisinde ilaçlar, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemlerin kullanıldığını belirtirken, tedavi edilmemesi durumunda kalıcı görme kaybına neden olabileceğini vurguladı. Ancak erken teşhisle hastalığın ilerlemesinin durdurulabileceği veya yavaşlatılabileceğini kaydetti.

Son olarak, glokomdan korunmanın en etkili yolunun düzenli göz muayeneleri olduğunu belirten Dr. Karakol, vatandaşları göz sağlıklarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.