Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, ilkbahar geç donlarının fındık için risk oluşturduğuna dikkat çekerek fındık üreticilerini uyardı.

Doç. Dr. Ali Turan, kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşanmasından dolayı erken açan fındık için ilkbahar geç donlarının risk oluşturduğunu ifade ederek “İlkbahar geç donları Mart ayı sonu, nisan ayı başında yaşanmaktadır. Geçmiş yıllardan örnekleri olduğu gibi risk oluşturmaktadır. Bu dönemde kar yağmasa bile hava sıcaklıklarının sıfıra düşmesi hatta eksilere düşmeden de zarar verebilir. Çünkü bazı fındık çeşitleri erkenci ve bu kış aylarında da mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşandığı için fındık erken sürgü verebilir. Yeni sürgünler ise çok hassas oluyor. Bu nedenle ilkbahar geç donları risk meydana getirmektedir. Ancak havaların iyi gittiği bu günlerde ilkbahar geç donları ne zaman yaşanacak, ne kadar sürecek konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Sadece şunu söyleyebiliriz ki bu sene mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklığı nedeniyle ilkbahar geç donları yaşanırsa ciddi bir hasar söz konusu olacaktır” dedi.