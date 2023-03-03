Uzmanlar Federasyonu Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu illerde depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Uzmanlar Federasyonu Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu illerde depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Depremin olduğu ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına uzman ekipleriyle destek veren Uzmanlar Federasyonu depremzedeler için hazırladıkları ayni ve nakdi yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Uzmanlar Federasyonu İl Temsilcisi Nesip Dal, yaptığı açıklamada, “Uzmanlar Federasyonu olarak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanılan deprem felaketinin ardından hemen bölgeye intikal ederek o bölgede ki vatandaşlarımıza yardım elimizi uzattık rabbim böyle bir acıyı ve felaketi tekrar yaşatmasın diyoruz. İlk günden itibaren federasyon olarak 500 bin TL AFAD’a nakit destekle birlikte 8 tır gıda ve benzeri ürünlerle desteğimizi sürdürdük. Aynı zamanda faklı illerde 15 depremzede ailemize eşya yardımında bulunuldu. Bu vesileyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.